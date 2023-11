Assalto partito, così la Juventus perde Rabiot

Adrien Rabiot è uno dei punti fermi della Juventus, ma Allegri rischia di veder andare via il francese a parametro zero: assalto partito

Prima in classifica, almeno fino a stasera. La Juventus batte il Cagliari e conferma il momento positivo. Tra i punti fermi della formazione bianconera c’è anche Adrian Rabiot, assente ieri per squalifica.

Con un centrocampo ridotto ai minimi termini, a causa delle squalifiche di Pogba e Fagioli, il francese assume ancora un’importanza maggiore. L’ex Psg è uno dei pupilli di Allegri che è stato in grado di sfruttare al meglio le sue capacità e di farne uno dei perni della sua squadra. Ecco perché, come raccontato da Calciomercato.it, la società è al lavoro per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024.

Le parti hanno già avuto un summit nelle scorse settimane e c’è l’apertura da entrambi i lati a firmare il rinnovo. La Juventus pensa ad un contratto triennale con l’ingaggio da 7 milioni di euro a stagione spalmato su più anni. Servirà trovare l’intesa con la mamma-agente con la quale sono previsti altri contatti nei prossimi mesi. Occhio però perché c’è l’assalto che potrebbe scompaginare i piani bianconeri.

Calciomercato Juventus, Simeone vuole Rabiot

Il nome di Adrien Rabiot, infatti, è sul taccuino di diversi club e non mancano le pretendenti alle prestazioni del francese.

Del resto, la possibilità di prendere un calciatore del suo livello a parametro zero intriga più di una società e dalla Spagna danno come molto forte l’interesse dell’Atletico Madrid. Stando a quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, Diego Simeone considera Rabiot l’elemento giusto per arricchire il centrocampo dei Colchoneros. Per caratteristiche, qualità ed esperienza, il 28enne di Saint-Maurice è il profilo ideale per andare ad innalzare la qualità della formazione madrilena.

Un interesse non nuovo, ma che nelle ultime settimane si è intensificato e che potrebbe sfociare presto in un vero e proprio assalto: la Juventus è avvisata.