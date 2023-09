Juve, tutti pazzi per ‘il Duca’: le pretendenti di Rabiot e la voglia di proseguire assieme

La Juventus si appresta a scendere in campo contro il Sassuolo, questa sera alle 18 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le due formazioni arrivano da momenti contrapposti e opposti

I bianconeri la settimana scorsa hanno avuto ragione sulla Lazio, i neroverdi sono reduci da una sconfitta roboante subita in rimonta contro il Frosinone. In tutto ciò, il capitolo rinnovi. Con gli occhi puntati anche su Adrien Rabiot.

E’ la Juventus di Allegri e quindi anche la Juventus di Rabiot. Un binomio che ha reso possibile il rinnovo alla fine della passata stagione, quando tutti pensavano che il rapporto stesse per concludersi. Invece il francese ha scelto ancora la maglia bianconera, ed è quasi superfluo tornare sulla centralità dell’allenatore livornese in questa decisione. Il rapporto tra i due è sempre stato ottimo, e le stesse parole del classe ’95 nelle settimane successive hanno confermato che la fiducia espressa innanzitutto dal tecnico e dall’ambiente in generale sono state determinanti.

L’annata 23/24 di Rabiot parte col francese titolarissimo. C’è poco da fare, è uno dei perni dell’XI titolare della formazione bianconera. La possibilità di giocare con grande continuità è stata anche un’altra variabile incidente, con vista su EURO2024. Il francese è il faro del centrocampo della ‘Signora’. La stagione, dopo l’exploit di Udine, al momento non ha ancora messo in mostra il miglior Adrien Rabiot, ma il campionato è lungo e la sua leadership indiscussa. Anche fuori dal campo, nello spogliatoio, ‘il Duca’ fa parte ormai della vecchia guardia. Ed è pronto a trasmettere ai nuovi cosa significa vestire la maglia della Juve, che gli ha dato molto. Facendogli anche ritrovare la maglia della nazionale francese, per poi non perderla più.

Calciomercato Juventus: Atletico Madrid, Manchester United e Newcastle seguono Rabiot, ma Allegri punta al rinnovo

Le sirene di mercato non smettono mai di suonare, sopratutto per i top player. A maggior ragione se in scadenza, come nel caso di Adrien Rabiot.

La grande soluzione del prolungamento trovata in extremis prima dell’estate, aveva fatto contenti tutti. Il francese, leader della rosa, e la Juve, che si ritrovava in casa uno dei migliori “acquisti” dell’estate. Tutto bello, tutto giusto… c’è però un ‘ma’. Eh sì, perché Rabiot è in scadenza, che lo si voglia o no. Il prolungamento annuale ha permesso di godere delle prestazioni sportive del francese, ma ha solo rimandato alcuni discorsi tra il giocatore, la Juventus e mamma Veronique, sempre molto attenta.

Rabiot, titolare anche della Francia vice-campione del Mondo, fa gola a diversi club. In Premier League su tutti, e ormai non è più un mistero. Gli occhi, su tutti, del Manchester United, che continua a seguire la mezzala transalpina molto da vicino. Subito dietro, il facoltoso Newcastle, che vuole continuare a crescere, magari con un Rabiot in più. In terza posizione, tra gli interessati c’è anche l’Atletico Madrid, alle prese con un ricambio generazionale che, nella testa dei dirigenti spagnoli, può passare anche dai piedi del forte Adrien.

In tutto ciò, però, c’è sempre la Juventus… di Allegri. Sì, perché i bianconeri non hanno intenzione di perdere il francese e quei discorsi solo rimandati guardano in una unica direzione: al rinnovo del contratto. La volontà a Torino è chiara: trattenere il giocatore, con un nuovo accordo.