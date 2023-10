La Juve blinda i big di Allegri: il piano per la firma di Rabiot | CM.IT

Non solo i rinnovi di Chiesa e Vlahovic nei pensieri della dirigenza della Juventus: Giuntoli e Manna hanno iniziato le trattative anche per la firma di Adrien Rabiot, pupillo di Allegri

La Juventus alle prese con il nuovo rinforzo a centrocampo da consegnare a gennaio a Massimiliano Allegri considerando la doppia assenza per le note vicende extra campo di Pogba e Fagioli, oltre ad accelerare sui rinnovi di contratto dei big della rosa.

Giuntoli e Manna sono piuttosto attivi per i prolungamenti in casa bianconera e negli ultimi giorni sono stati impegnati in diversi summit con i diretti interessati, con Gatti che è stato il primo a mettere nero su bianco al nuovo accordo con la ‘Vecchia Signora’. Giovedì l’incrocio della dirigenza juventina nel blitz di Palazzo Parigi a Milano per incrociare Ramadani, agente di Federico Chiesa. Il file del numero sette è prioritario vista la scadenza nel 2025, con Giuntoli che ragiona su un prolungamento annuale o biennale dell’ex talento ella Fiorentina. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi aggiornamenti con Ramadani, con l’intenzione di arrivare alla fumata bianca entro la fine del 2023. Volontà chiara – oltre che per Chiesa – anche per Adrien Rabiot, sul punto di salutare la Juve lo scorso giugno prima della decisione di rinnovare con il sodalizio piemontese.

Calciomercato Juventus, Allegri spinge per il suo pupillo: cifre e tempistiche per il rinnovo di Rabiot

Il contratto del nazionale transalpino sarà già in scadenza il prossimo 30 giugno, con la dirigenza bianconera che ha già iniziato a muoversi per sondare la disponibilità dell’ex Paris Saint-Germain ad allungare l’accordo in essere con la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Specialmente l’allenatore livornese, grande estimatore del centrocampista, spinge per la permanenza sotto la Mole del classe ’95. Leader tecnico a adesso anche dello spogliatoio, Rabiot questa sera contro il Verona indosserà nuovamente la fascia da capitano al braccio e non ha mai nascosto di trovarsi bene a Torino con la famiglia anche fuori dal terreno di gioco. Venerdì è andato in scena un vertice alla Continassa con la mamma-agente Veronique, utile a Giuntoli e Manna per tastare il clima all’interno dell’entourage del francese come raccolto da Calciomercato.it. I rapporti tra le parti sono consolidati, anche se non c’è fretta di arrivare subito a una stretta finale. La trattativa entrerà nel vivo nei prossimi mesi, con la Juventus che punta a un rinnovo triennale del centrocampista con spalmatura dell’attuale ingaggio da 7 milioni (poco più di 9 al lordo grazie al Decreto crescita) più bonus. Chiesa e Rabiot, oltre a Vlahovic: la ‘Vecchia Signora’ è pronta a blindare i gioielli di Allegri.