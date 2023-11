Roma, Pellegrini torna ad allenarsi: le ultime in vista del derby con la Lazio | CM.IT

Lorenzo Pellegrini spera per il derby con la Lazio dopo l’infortunio di inizio ottobre

Il capitano della Roma è fermo dallo scorso 5 ottobre per un infortunio alla coscia rimediato contro il Servette, quando è entrato nell’intervallo e si è fermato dopo poco più di 10 minuti (ma con un gol e un assist).

In questo mese e oltre Mourinho ha sentito parecchio la mancanza del numero 7, soprattutto visto che contemporaneamente anche Dybala è stato ai box. “Quando manca il ‘link’, la connessione tra i reparti le punte faticano”, dice il mister. Da subito il suo obiettivo è stato il derby di domenica e sta cercando di fare di tutto per esserci. Pellegrini è tornato ad allenarsi solamente oggi, quando la Roma ha ripreso a lavorare a meno di 24 ore dalla batosta di Praga. Notte in Repubblica Cena, poi ritorno nella capitale, trasferimento a Trigoria, pranzo e allenamento. Il capitano giallorosso ha lavorato parzialmente con i compagni, sarà domani il giorno decisivo per capire se potrà essere a disposizione. Difficilmente da titolare, ma già riaverlo anche in panchina sarebbe una grande notizia per Mourinho.

Il provino e la decisione sul derby arriverà quindi domani per il 7, che farà il possibile per dare una mano ai compagni, da capitano. Soprattutto in un momento così e in una partita dall’importanza clamorosa. In queste settimane è stato chiamato in causa per motivi extra-calcistici, lui ha risposto prontamente e soprattutto il popolo romanista gli sta dimostrando un supporto enorme. Un sostegno, anche pubblico e netto con gli striscioni a Roma e all’interno dell’Olimpico, che lo ha colpito particolarmente. Per lui sarà una marcia in più per provare il recupero.