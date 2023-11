Nuovo scambio per Vlahovic: “È già stato in città”

La situazione di Dusan Vlahovic inizia ad assumere contorni problematici a Torino, nuovo scambio in vista: “Morata vale di più”

Domani sera contro il Cagliari Dusan Vlahovic andrà alla ricerca di un gol che manca dal 16 settembre, con Massimiliano Allegri chiamato a scegliere ancora una volta tra lui e un Moise Kean in splendida forma.

La situazione dell’attaccante serbo, inoltre, sta iniziando ad assumere contorni più complessi in quel di Torino. Negli ultimi mesi Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli sono impegnati con i rinnovi di contratto, anche per spalmare ammortamenti e ingaggi di diversi giocatori: per ultimo Manuel Locatelli, che ieri ha rinnovato fino al 2028. Sul fronte Vlahovic, invece, ci sarebbero delle difficoltà, vista la poca propensione dell’entourage ad accettare la spalmatura di un ingaggio che dalla prossima estate salirà a 12 milioni.

Juve, scambio Vlahovic – Morata: “Simeone è un grande estimatore”

In estate la Juventus ha dialogato a lungo con il Chelsea, valutando anche uno scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: Pochettino non si è dimostrato convinto del serbo e non se n’è fatto nulla. In estate, però, potrebbe esserci un nuovo tentativo dei bianconeri per imbastire uno scambio con Vlahovic.

Ne ha parlato Luca Fausto Momblano ai microfoni di Juventibus: “Morata solo con uscite pesanti? A meno che Simeone non voglia imbastire un’operazione con Vlahovic, visto che lui ne è un grande estimatore e aveva provato a portarlo all’Atletico. Vlahovic era anche stato a Madrid. Magari vedono la possibilità di spostare il giocatore per cifre che ritengono congrue. Però deve avere un grande beneficio, anche Lukaku è un 30enne come Morata”.

Insomma, la Juventus potrebbe trovare una via d’uscita dal pesante ingaggio dell’attaccante serbo grazie all’Atletico Madrid e a Diego Pablo Simeone. Il Cholo è un grande estimatore di Vlahovic e potrebbe essere concorde ad un’operazione di scambio, con un conguaglio a favore dei bianconeri, con Alvaro Morata. Lo spagnolo ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, mettendo a referto 12 gol in 14 partite. A Torino guardano a Morata, mentre Vlahovic fatica.