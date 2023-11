Irankunda, il Bayern era in pole e alla fine ha chiuso: no a due italiane | CM.IT

Il club bavarese si è assicurato l’astro nascente del calcio australiano. Piaceva a Milan e Inter, ma altre due società di Serie A avevano presentato una proposta al classe 2006

Il Bayern Monaco era in pole, come scritto a maggio scorso da Calciomercato.it, e alla fine ha chiuso. Stando alle informazioni raccolte da CM.IT, nella scorsa notte il club bavarese ha perfezionato l’acquisto di Nestory Irankunda, astro nascente del calcio australiano su cui avevano messo gli occhi anche i club italiani.

Il diciassettenne nato in Tanzania piaceva molto al Milan, ma per la questione legata allo status da extracomunitario del ragazzo, i rossoneri non si sono spinti oltre. Lo stesso dicasi dell’Inter, anche se per i nerazzurri c’era anche un problema di budget.

Le uniche due società di Serie A che avevano mosso passi ufficiali, proponendo un contratto al ragazzo, erano state Verona e Roma. Ad entrambe, come appreso da Calciomercato.it, il classe 2006 ha detto no.

In verità Irankunda ha respinto tante altre offerte, dal Villarreal al Betis Siviglia. Rifiutato persino il Liverpool, perché ormai la scelta era stata fatta: il Bayern Monaco.

Irankunda al Bayern dal 2024: i dettagli

Il Bayern ha chiuso l’affare con l’Adelaide per circa 3 milioni di base fissa, più una percentuale sulla futura e bonus (in definizione) che potrebbero far lievitare il tutto a 7/8 milioni di euro. Irankunda, esterno ma anche prima punta già convocato in nazionale maggiore, si trasferirà in Germania nel 2024, alla fine di questa stagione.

Il prezzo di Irankunda era di circa 800mila euro fino ad alcuni mesi fa, poi l’esordio in prima squadra – 3 presenze e 1 gol – ha fatto sì che lo stesso lievitasse fino a toccare quota 3 milioni, incentivi esclusi. Il Bayern, naturalmente, gli ha garantito un contratto molto importante, senz’altro superiore a quello prospettatogli da Verona e Roma.