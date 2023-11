Ha rifiutato l’Arabia Saudita: via libera alla Juve

Prosegue la caccia della Juventus per il rinforzo a centrocampo a gennaio per Massimiliano Allegri: l’obiettivo resta caldissimo per il Dt Giuntoli in casa bianconera

La Juventus si muove alacremente sul mercato per rinforzare il centrocampo, orfano di Fagioli (atteso per oggi il rinnovo) e Pogba praticamente per il resto della stagione.

Negli ultimi giorni a scalato posizioni Kalvin Phillips nelle preferenze di Giuntoli e Manna, protagonisti a inizio settimana del blitz in Inghilterra per incrociare gli agenti del centrocampista inglese come svelatovi da Calciomercato.it. La Juve spinge per il prestito del giocatore in uscita dal Manchester City, incassando anche la disponibilità dell’entourage dell’ex Leeds. La trattativa però non è certamente chiusa, con la ‘Vecchia Signora’ che nelle prossime settimane cercherà di trovare la quadra con il giocatore e il City per lo sbarco alla corte di Allegri di Phillips. Il Dt Giuntoli intanto, per non farsi cogliere impreparato in caso di fumata nera con il nazionale inglese, tiene aperte diverse piste per rimpolpare la zona mediana del campo. Samardzic, Hojbjerg e De Paul restano dei nomi caldi e spendibili per il centrocampo della Juventus, specialmente la pista che porta all’argentino ex Udinese.

Calciomercato Juventus, De Paul obiettivo caldo: le condizioni dell’Atletico e il no all’Arabia

Il campione del mondo, nonostante la stima di Simeone, non è un titolare fisso dell’Atletico Madrid e potrebbe lasciare la Spagna tra la finestra di mercato invernale e quella estiva.

Il ‘Cholo’ eventualmente vorrebbe privarsi di De Paul per fare cassa solo a stagione conclusa, con il nazionale le albiceleste che spinge però per giocare con maggiore continuità. Il ritorno in Serie A sarebbe una destinazione gradita per il classe ’94, da diverse sessione di mercato accostato alla ‘Vecchia Signora’. De Paul – come sottolinea il portale iberico ‘Fichajes.com’ – avrebbe rifiutato di recente un’importante offerta dall’Arabia Saudita, con la ferma volontà di continuare a giocare in Europa. L’Atletico punta a monetizzare una cifra importante (non inferiore ai 30 milioni) dalla cessione dell’argentino e la Juve resterebbe in prima fila per assicurarsi i suoi servigi. Improbabile però a gennaio a quelle cifre, considerando che Giuntolo punta a una soluzione low cost per il mercato invernale.