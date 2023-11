Giuntoli ha il doppio sì: la Juve si rifà il centrocampo

Grandi novità per il centrocampo della Juventus, Giuntoli ha incassato il doppio sì: Allegri pronto ad accogliere il nuovo rinforzo

La Juventus è la società italiana più attiva sul mercato in queste settimane. In primis sul fronte rinnovi, dove ieri è arrivata l’ufficialità del prolungamento di contratto di Manuel Locatelli e ora dovrebbe arrivare quella di Nicolò Fagioli. La grande operazione che tiene impegnato Cristiano Giuntoli, però, è quella di restyling del centrocampo bianconero.

Con Paul Pogba alle prese con il Tribunale Antidoping e Fagioli squalificato per il calcio-scommesse, Massimiliano Allegri ha bisogno di un rinforzo per rimpinguare la propria mediana. Sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato in esclusiva del blitz londinese della dirigenza bianconera: l’incontro più proficuo è stato quello per il prestito di Kalvin Phillips dal Manchester City. Sul fronte centrocampo, arrivano importanti novità per la Juventus.

Phillips si avvicina alla Juve: doppio sì incassato da Giuntoli

Arrivano importanti novità dall’Inghilterra sul fronte Kalvin Phillips. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe ottenuto il gradimento sia da parte dell’entourage del giocatore sia da parte del Manchester City.

L’asse con i Citizens si sta scaldando giorno dopo giorno, anche perché gli inglesi avrebbero aperto ad un prestito secco dell’inglese classe ’95. Un’operazione che in queste ore sarebbe al vaglio della dirigenza bianconera, che potrebbe decidere di optare per un trasferimento a fondo perduto per avere un rinforzo a centrocampo per sei mesi e poi poter programmare nuovi colpi nel mercato estivo.

Kalvin Phillips garantirebbe qualità e fisicità al centrocampo di Allegri, caratteristiche molto ricercate dal tecnico livornese. Intanto, sul fronte interno si potrebbe completare uno dei recuperi più sorprendenti degli ultimi anni: secondo quanto rivelato da Tuttosport, durante la sosta Manna e Giuntoli incontreranno gli agenti di Weston McKennie per prolungare il suo contratto in scadenza al 2025. L’americano in estate è passato dall’essere sul mercato a restare come risorsa in più e ora è diventato un punto fermo della formazione di Allegri. Il restyling del centrocampo da parte di Giuntoli passa anche da qui.