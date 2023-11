Vlahovic non spalma l’ingaggio: la Juve lo cede e ha già scelto l’erede

La permanenza di Dusan Vlahovic a Torino anche nella prossima stagione non è ancora certa: la Juve pensa anche al ritorno di fiamma

Dusan Vlahovic non trova il gol dal 16 settembre, quando ha siglato una prestigiosa doppietta contro la Lazio di Maurizio Sarri, e Moise Kean ha trovato il campo con maggiore continuità rispetto lui. I dubbi sulla permanenza del serbo a Torino per la prossima stagione continuano a tenere banco alla Continassa.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, le trattative per il rinnovo di contratto dell’ex Fiorentina si sarebbero arrestate: Vlahovic non sarebbe disposto a spalmarsi l’ingaggio. Una motivazione in più per cui l’accoppiata Giuntoli-Manna starebbe ragionando su una possibile cessione nel mercato estivo: come vi abbiamo raccontato a più riprese anche su queste pagine, Vlahovic ha un ingaggio a salire con la Vecchia Signora. Per sostituirlo, poi, ci sarebbe già una traccia in Spagna.

I dubbi su Vlahovic riaccendono Morata: ecco come potrebbe tornare alla Juventus

Uno dei migliori attaccanti europei in questo avvio di stagione è senza ombra di dubbio Alvaro Morata, con 12 reti in 14 partite con l’Atletico Madrid. La Juventus non ha mai smesso di seguirlo e, dopo un timido approccio la scorsa estate, potrebbe tornare alla carica in futuro.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, l’interesse della Juventus per Morata non si sarebbe affatto sopito e in caso di addio di Vlahovic in estate potrebbe rappresentare il primo nome sulla lista. Lo spagnolo, al momento, ha un contratto in scadenza al prossimo giugno con i Colchoneros, ma ha anche un principio di accordo per un prolungamento di contratto.

Nonostante il probabile rinnovo con l’Atleti, in estate potrebbe partire con la giusta offerta e la Juventus sarebbe tra i club in prima linea per accoglierlo. Non è un mistero che per Massimiliano Allegri Morata sia il profilo di attaccante ideale, in grado di giocare per la squadra, sacrificarsi e allo stesso tempo garantire un buon numero di reti. Insomma, un nuovo ritorno di Alvaro Morata a Torino in estate non lo si può assolutamente escludere.