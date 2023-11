Inter, addio inatteso a gennaio: Marotta costretto a rimpiazzarlo

Possibile addio a gennaio per l’Inter con Marotta che, nella prossimo sessione invernale, potrebbe essere costretto a tornare sul mercato

L’Inter, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando di essere una delle squadre più in forma sia in campionato sia in Champions League. Per quanto riguarda la Serie A, infatti, i nerazzurri sono al primo posto della classifica con due punti di vantaggio rispetto alla Juventus seconda. Nella principale competizione internazionale, invece, i ragazzi di Inzaghi si sono qualificati agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo; decisiva, da questo punto di vista, la vittoria in casa del Salisburgo firmata da Lautaro nel finale di gara.

Nel match di andata, quello vinto due a uno, si era distinto Sanchez; l’attaccante, tornato all’Inter nell’ultima sessione estiva di mercato prendendo il posto di Correa, ha trovato a San Siro contro il Salisburgo il suo primo gol stagionale. Rete importante grazie alla quale i nerazzurri hanno sbloccato un match, fino a quel momento, complesso.

All’interno del reparto offensivo dei nerazzurri, Sanchez è una valida alternativa (così come Arnautovic) alla coppia titolare composta da Lautaro e Thuram che tante soddisfazioni sta regalando ai propri tifosi. Giocatore rapido, forte tecnicamente e con la capacità di saltare l’uomo creando la superiorità numerica; dal punto di vista tattico parliamo di una seconda punta ma ama svariare su tutto il fronte offensivo e questo aiuta gli inserimenti dei propri compagni. Nel prossimo mercato invernale, però, le cose potrebbero cambiare.

Sanchez può già lasciare l’Inter: diversi club interessati

Come abbiamo detto, Sanchez fa parte del reparto offensivo dei nerazzurri e rappresenta una soluzione importante all’interno di una stagione dove l’Inter vuole essere grande protagonista in tutte le competizioni. Il futuro del classe 1988 però rischia di essere lontano da Milano.

Stando all’indiscrezione lanciata dal giornalista Ekrem Konur, l’attaccate cileno potrebbe lasciare i nerazzurri già nella prossima sessione invernale di mercato. Sul giocatore, infatti, sembra essere forte l’interesse di club del Sudamerica e dell’Arabia Saudita che, come sappiamo, ha la possibilità di offrire contratti decisamente importanti ai propri tesserati.

Indiscrezione piuttosto forte considerando come l’Inter, dal punto di vista offensivo, abbia quattro giocatori e tutti siano fondamentali per un tecnico come Inzaghi che ha dimostrato di aver bisogno della rosa completa per affrontare al meglio tutte le competizioni. Qualora l’indiscrezione sull’addio di Sanchez dovesse diventare realtà, i nerazzurri dovrebbero obbligatoriamente tornare sul mercato in modo da regalare un altro attaccante ad Inzaghi in vista della seconda parte di stagione. Non ci resta che aspettare la sessione invernale di mercato per capire il futuro del centravanti.