Champions League, Salisburgo-Inter 0-1: Lautaro regala la vittoria dal dischetto

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Salisburgo-Inter, gara della quarta giornata della fase a gironi di Champions League

Vincere per conquistare con due turni d’anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Con questo obiettivo chiaro in testa, l’Inter fa visita al Salisburgo nella quarta giornata della fase a gironi della massima competizione europea per club.

Reduce dalla bella vittoria in casa dell’Atalanta, la squadra allenata da Simone Inzaghi cerca per l quarto anno consecutivo il pass per la fase ad eliminazione diretta. Il mister nerazzurro ha annunciato già alcuni cambi di formazione e, pur dovendo rinunciare a Benjamin Pavard per circa due mesi, ritrova nella lista dei convocati Marko Arnautovic. Il bomber austriaco torna in patria e scalpita per riassaggiare il manto erboso dopo l’infortunio di Empoli.

I padroni di casa, dal canto loro, dopo la vittoria all’esordio contro il Benfica hanno incassato due sconfitte consecutive e sono obbligati a vincere per mantenere in vita le speranze qualificazione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Salisburgo-Inter e dove vederla in TV

In programma mercoledì 8 novembre alle 21, Salisburgo-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime. Ecco le probabili formazioni del match:

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh; Konaté, Simic. All. Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.

CLASSIFICA GRUPPO D: Inter e Real Sociedad 7; Salisburgo 3; Benfica 0