Inzaghi ribalta l’Inter: esordio dal primo minuto e Lautaro verso l’esclusione

L’Inter impegnata nella trasferta sul campo del Salisburgo: Inzaghi può staccare in anticipo il pass per gli ottavi di Champions League. Le probabili formazioni della sfida della ‘Red Bull Arena’

Ghiotta occasione per l’Inter per chiudere i giochi già questa sera per l’accesso agli ottavi di Champions League. Con una vittoria a Salisburgo, infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi staccherebbero con due giornate di anticipo il pass qualificazione dopo il successo do misura della gara d’andata a San Siro.

Alla ‘Red Bulla Arena’ saranno diverse le novità per l’allenatore nerazzurro, considerando anche l’emergenza nel settore destro del campo. Oltre all’assenza di Pavard (che rientrerà direttamente nel 2024), anche Dumfries non sarà della partita: l’olandese è affaticato dopo le ultime uscite e ieri nella rifinitura si è allenato a ritmo blando. L’ex PSV Eindhoven è partito comunque con la squadra e si accomoderà in panchina. Con l’avanzamento di Darmian chance quindi da braccetto destro della difesa a tre per il Bisseck, all’esordio eventualmente dal primo minuto in maglia nerazzurra (per il baby tedesco solo otto minuti finora in stagione) e schierato tra i titolari nell’ultimo allenamento prima della partenza per l’Austria. Ritroveranno una maglia dall’inizio Bastoni, Frattesi, Carlos Augusto e Sanchez, con quest’ultimo che farà rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Thuram (il ‘Niño provato soprattutto con il francese ad Appiano Gentile). In panchina il rientrante Arnautovic, sempre ai box Cuadrado.

Fronte Salisburgo, la compagine di Struber si presenta alla sfida con diverse defezioni – Kierkegaard e Solet su tutte – e ha l’obbligo di vincere per tenere in piedi il discorso qualificazione. Il tecnico austriaco rispetto all’incrocio del ‘Meazza’ punterà su Konate nel quadrilatero offensivo insieme a Simic, Susic e Gloukh, con l’attaccante israeliano protagonista del gol del momentaneo 1-1 due settimane fa a Milano.

Salisburgo-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Salisburgo-Inter, match della quarta giornata del Gruppo D della fase a gironi di Champions League e in programma alla ‘Red Bull Arena’ questa sera alle 21, sarà arbitrato dal fischietto olandese Gozubuyuk (VAR Higler). La gara di Salisburgo sarà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Amazon Prime. L’Inter si presenta alla sfida con 7 punti nel raggruppamento dopo la vittoria per 2-1 dell’andata, mentre gli austriaci sono a quota 3 in classifica.

Salisburgo (4-2-3-1): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Gourna-Douarth, Bidstrup; Susic, Gloukh, Simic; Konate. A disposizione: Mantl, Krumrey, Morgalla, Capaldo, Diambou, Fernando, Forson, Ratkov, Nene. Allenatore: Struber.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Stabile, Dumfries, Dimarco, Asllani, Klaassen, Barella, Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi