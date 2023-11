‘Giallo’ Dumfries ad Appiano: Inzaghi in emergenza | VIDEO CM.IT

L’Inter si prepara in campo in vista della prossima gara di Champions di mercoledì contro il Salisburgo. Le ultime sui nerazzurri

Simone Inzaghi con il dubbio Dumfries in vista della trasferta di domani sera in Champions League contro il Salisburgo, che potrebbe consegnare la qualificazione in anticipo agli ottavi all’Inter.

L’esterno olandese non è al meglio fisicamente e non ha svolto nel riscaldamento il classico torello insieme ai compagni di squadra. L’ex PSV Eindhoven è poi tornato in campo per le esercitazioni tattiche ed è da valutare un suo utilizzo per il match in terra austriaca. Inzaghi si ritroverebbe in emergenza sulla destra dello scacchiere interista, complice ovviamente il lungo stop di Pavard per l’infortunio al ginocchio. Senza eventualmente Dumfries scelte obbligate con il possibile esordio da titolare di Bisseck da braccetto o lo spostamento a destra di de Vrij della difesa a tre davanti Sommer.

Salisburgo-Inter, sorpresa Bisseck: tutte le novità di Inzaghi

Darmian così avanzerebbe da quinto di centrocampo, mentre sulla corsia opposta Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco.

A centrocampo Frattesi potrebbe strappare una maglia da titolare a Mkhitaryan, in attacco Sanchez dovrebbe invece far rifiatare uno tra Thuram e capitan Lautaro Martinez (il Niño provato anche in coppia con il francese).

Torna dal primo minuto Bastoni dopo la panchina in campionato contro l’Atalanta, con Inzaghi che dopo un mese e mezzo di assenza ritrova Arnautovic nella lista dei convocati. Oltre a Pavard, certa ancora l’indisponibilità di Cuadrado che rischia di saltare anche la sfida di domenica sera col Frosinone.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.

Il video dall’allenamento dell’Inter: