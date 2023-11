Fofana risponde a Politano, per il Napoli solo un pari con l’Union Berlino

Il Napoli non va oltre il pareggio con l’Union Berlino: ancora un mezzo passo falso per la truppa di Rudi Garcia

Delusione al ‘Maradona’ dove il Napoli di Rudi Garcia non riesce a battere l’Union Berlino reduce da dodici sconfitte consecutive tra campionato e coppe.

In avvio di partita le squadre di studiano, con flebili occasioni da un lato e dall’altro. La prima vera occasione è di marca azzurra con Piotr Zielinski che al 17′ viene servito di tacco da Raspadori prima di lasciar partire una conclusione potente e precisa deviata in calcio d’angolo da Ronnow. Al 25′ azzurri vicinissimi al gol: cross perfetto di Zielinski per la testa di Natan che colpisce e trova il palo. Alla mezz’ora il Napoli trova il gol del vantaggio con Anguissa che conclude di testa su assist di Di Lorenzo, ma la rete viene annullata dopo revisione al Var per un fallo di Di Lorenzo.

Il Napoli non si fa scoraggiare e al 39′ sblocca il risultato: bella azione di Kvaratskhelia che serve Mario Rui sul cui traversone si fionda Politano che batte Ronnow con un tocco da rapace d’area di rigore. Prima dell’intervallo, squillo ospite con l’Union Berlino a un passo dal gol del pareggio: Juranovic lascia partire un destro angolato che si stampa sulla parte esterna del palo.

Napoli-Union Berlino: cronaca, tabellino e classifica

La ripresa inizia seguendo lo stesso copione della prima frazione di gioco: al 52′ Napoli a un passo dal raddoppio con Kvaratskhelia che al termine di una azione tutta personale serve Zielinski la cui mira è però imprecisa.

Un minuto dopo l’Union Berlino trova il gol del pareggio: a realizzarlo è Fofana che approfitta di un Napoli troppo sbilanciato battendo Meret al termine di un contropiede gestito alla perfezione dalla formazione ospite. Il gol dei tedeschi spaventa il Napoli che al 68′ rischia di andare in svantaggio: ancora una ripartenza pericolosa degli ospiti con Trimmel che va al tiro trovando la risposta con i pugni di Meret.

All’81’ azzurri nuovamente pericolosi con un colpo di testa di Rrahmani di poco alto sopra la traversa dopo un bel cross di Politano. L’occasione scuote gli azzurri che pochi secondi dopo si riaffacciano in attacco con l’ennesima serpentina di Kvaratskhelia la cui conclusione viene però bloccata da Ronnow. Nuova occasione per i padroni di casa con Simeone che all’87 colpisce di testa su cross di Raspadori, spedendo però la sfera di poco a lato. E a tempo quasi scaduto è Kvaratskhelia a sfiorare il gol al termine di una azione insistita, con la conclusione del 77 azzurro neutralizzata da Ronnow.

NAPOLI-UNION BERLINO 1-1

39′ Politano, 53′ Fofana

La classifica del gruppo C: Real Madrid 9*, Napoli 7, Braga 3*, Union Berlino 1

*una partita in meno