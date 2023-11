DIRETTA Champions League, Napoli-Union Berlino: le formazioni UFFICIALI | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Garcia e l’Union Berlino di Fischer in tempo reale

Il Napoli riceve l’Union Berlino a Fuorigrotta in una gara che apre la quarta giornata del gruppo C di Champions League che comprende anche Real Madrid e Braga. Una sfida che può indirizzare in maniera decisiva il cammino europeo delle due squadre che sarà diretta dall’arbitro olandese Makkelie.

Reduci dal successo in Serie A nel derby campano contro la Salernitana, gli azzurri di Rudi Garcia vanno a caccia di una vittoria che blinderebbe di fatto la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Situazione diametralmente opposta per i biancorossi di Urs Fischer, in piena crisi di risultati, che hanno una striscia di dodici sconfitte di fila tra Bundesliga, Champions e Coppa di Germania. Ai ‘fabbri ferrai’ serve un’impresa per provare a restare in corsa almeno per il terzo posto che vale la retrocessione in Europa League. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulle app di Now e di Mediaset Infinity. All’andata i partenopei si imposero in terra tedesca con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Giacomo Raspadori. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra Napoli e Union Berlino live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Union Berlino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Khedira, Laidouni, Roussillon; Becker, Fofana. All. Fischer

CLASSIFICA GRUPPO C: Real Madrid punti 9, Napoli 6, Braga 3, Union Berlino 0.