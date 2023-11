Fiato sul collo per la Juve: doppio pericolo per Allegri

La Juventus a caccia di un centrocampista per il mercato di gennaio: irrompono due big per l’obiettivo della squadra di Allegri

La Juventus si muove sul mercato a centrocampo e non solo per i rinnovi di Fagioli e Locatelli, prossimi alla firma per allungare il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’.

Giuntoli è a caccia di un centrocampista per rimpolpare il reparto mediano di Massimiliano Allegri, considerando soprattuto le squalifiche dello stesso Fagioli e di Pogba. Il tecnico livornese ha la coperta corta a metà campo e sabato ad esempio, con la squalifica di Rabiot, potrebbe essere costretto ad adattare uno fra Cambiaso e Iling-Junior nel ruolo di mezzala. Giuntoli e Manna perciò non perdono tempo e lunedì sono volati a Londra per incrociare gli agenti di Kalvin Phillips, uno degli obiettivi più caldi per il centrocampo di Allegri nella finestra di gennaio. Il nazionale inglese sta giocando con il contagocce in questa prima parte di stagione: soltanto 216 minuti per l’ex Leeds e appena 8 presenze.

Calciomercato Juventus, Liverpool e Newcastle in pressing per Phillips

Phillips non rientra più nei piani di Pep Guardiola e rischia di perdere così il treno per i prossimi Europei con l’Inghilterra.

Il giocatore ha manifestato la volontà di lasciare a metà stagione perciò il Manchester City per tornare a giocare con continuità e la Juve è una delle pretendenti più serie per il mediano classe ’97. La dirigenza bianconera lavora a un prestito con eventuale diritto o obbligo di riscatto, ma occhio alla possibile concorrenza per il centrocampista inglese. Su Kalvin Phillips infatti si sono posate le attenzioni anche di Liverpool e Newcastle, a caccia di un profilo con quelle caratteristiche a centrocampo per la finestra invernale del mercato come riporta il portale ‘Fichajes.net’. Klopp è un estimatore del 27enne ex Leeds, mentre i ‘Magpies’ cercano un sostituto di Tonali vista la squalifica dell’ex milanista. Da capire adesso quali saranno le intenzioni di Phillips, mentre il Manchester City vorrebbe cedere il giocatore fuori dalla Premier League per non rinforzare una diretta concorrente in campionato.