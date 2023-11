Milan, è caccia al centrocampista: il profilo è tracciato

Le ultime sul centrocampo del Milan. Il Diavolo è alla ricerca di un mediano giovane che possa rafforzare la rosa

Sono giorni caldi per il Milan e i suoi tifosi. I rossoneri a brevissimo scenderanno in campo per sfidare il Psg, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Un match quasi da dentro o fuori, ma in queste ore , il Diavolo è distratto da altre faccende. Il possibile ritorno di Ibra sta chiaramente monopolizzando le attenzioni dei media, ma anche il mercato sta vivendo un momento importante.

Il Milan ha chiaramente bisogno di un difensore per rafforzare un reparto che ha perso Pierre Kalulu e Marco Pellegrino e che deve fare i conti con le condizioni precarie di Simon Kjaer. La priorità è dunque il centrale, con Kelly balzato in testa alle preferenze di Geoffrey Moncada. Il dirigente francese in questi giorni sta viaggiando tanto per visionare da vicino i possibili colpi per il futuro.

Dopo essere stato a Bournemouth per il giocatore inglese, è stato anche a Basilea. Occhi puntati su difensore van Breemen e sul centrocampista Renato Veiga.

Calciomercato Milan, Krunic in bilico: il punto sul centrocampo

Le attenzioni sul classe 2003 portoghese testimoniano, ancora una volta, come il Milan stia cercando anche un centrocampista fisico da aggiungere alla propria mediana.

D’altronde Veiga, che non è una novità, non è l’unico nome sulla lista di Geoffrey Moncada. Il Milan segue con estrema attenzione anche Assan Ouédraogo. Anche lui giiovanissimo. Sul classe 2006 dello Schalke 04 c’è il forte interessamento da parte del Napoli, oltre che di squadre tedesche, come il Lipsia, il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen. Attenzione, inoltre, a Youssouf Fofana, con contratto in scadenza nel 2025 (il Monaco ha esercitato l’opzione di rinnovo di un anno), che piace tanto al dirigente francese.

Il Milan, dunque, cerca un nuovo mediano, nonostante, la rosa al momento sia completa e a breve tornerà a disposizione anche Ismael Bennacer. E’ chiaro che qualcosa in estate potrebbe cambiare e la posizione maggiormente in bilico è quella di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, fedelissimo di Pioli, ha un accordo fino al 2025 e non è arrivata ancora la firma sul rinnovo. Se l’accordo non dovesse esserci non è da escludere un addio, direzione Turchia, dove è davvero apprezzato. In questo caso l’arrivo di un nuovo centrocampista sarebbe inevitabile e Moncada si sta muovendo per trovarlo.