Havertz, i numeri parlano chiaro: e ora l’Arsenal riflette

L’inizio di stagione di Havertz non è stato dei migliori; i numeri, al momento, non sono positivi con l’Arsenal che riflette

La Premier League è, molto probabilmente, il campionato più importante e bello d’Europa; il passo falso del Tottenham, sconfitto in casa del Chelsea, ha permesso al Manchester City di riprendersi la vetta della classifica. I ragazzi di Guardiola sono la principale candidata alla vittoria del titolo ma sappiamo benissimo quanto confermarsi non sia per nulla semplice anche perché sono diverse le squadre pronte a prendere il posto, in cima al campionato, di Haaland e compagni.

Una di queste è, senza ombra di dubbio, l’Arsenal che nella scorsa stagione ha messo in difficoltà il City prima dello scatto, decisivo, da parte degli uomini di Guardiola. La voglia dei Gunners è quella di riprovarci ed andare a prendersi la vetta della Premier League; nell’ultimo turno di campionato, però, è arrivata la sconfitta in casa del Newcastle che ha spedito i ragazzi di Arteta a meno tre dal primo posto.

Nella rosa dell’Arsenal troviamo un giocatore arrivato nell’ultima sessione estiva di mercato; calciatore di grande talento in grado di aumentare, notevolmente, il livello della rosa di Arteta. Stiamo parlando di Havertz, attaccante classe 1999 e con grandi qualità tecniche. In base a quanto riportato da todofichajes, però, il futuro dell’ex Chelsea potrebbe essere lontano dall’Arsenal.

I Gunners, per aggiudicarsi le prestazioni di Havertz, hanno messo sul piatto settantacinque milioni di euro, una cifra decisamente importante e che fino adesso è stata ripagata con un solo gol e un solo assist in undici partite di Premier League. Rendimento, probabilmente, non in linea con le aspettative di un club che ha bisogno della miglior versione del classe 1999 se vuole competere, al meglio, per tutte le competizioni.

Havertz può lasciare l’Arsenal: la situazione

Come detto, dunque, Havertz non sta riuscendo (almeno fino ad ora) a fornire il contributo sperato alla sua squadra. Un solo gol è troppo poco considerando le qualità del giocatore. Il contratto del trequartista, che può essere impiegato anche come esterno offensivo, scade nel 2028 e il suo valore dovrebbe aggirarsi intorno ai sessantacinque milioni di euro.

Una cifra decisamente importante e che, al momento, in Europa nessuna squadra può permettersi di spendere; ecco perché sembra abbastanza difficile immaginare una cessione di Havertz nella prossima sessione di mercato anche se nel calcio, e lo abbiamo visto più volte, le cose possono cambiare da un momento all’altro. La stagione del fantasista non è iniziata nel migliore dei modi ma non manca il tempo per cambiare passo ed essere protagonista con la maglia dell’Arsenal.