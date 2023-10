Bomber di razza per il Milan: è il nuovo Haaland

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato che dovrà portare il Milan a ingaggiare un nuovo attaccante

La finestra di gennaio dei trasferimenti vedrà il Milan impegnato a ingaggiare un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Stefano Pioli in vista della seconda metà di stagione.

Durante la sosta delle Nazionali, in casa Milan si è riflettuto in vista del mercato di gennaio e in particolar modo sulle mosse da effettuare in vista della prossima estate. Il club rossonero è al lavoro per ingaggiare un nuovo attaccante, con possibili strategie tra inverno ed estate. E in tal senso potrebbe tornare di moda il nome di Benjamin Sesko, centravanti sloveno classe 2003, di proprietà del Lipsia.

Antonio D’Ottavio e Geoffrey Moncada lo seguono da quando militava nelle giovanili del Salisburgo, ma già all’epoca le richieste erano elevate. Per assicurarsi il 17enne Sesko, infatti, il Lipsia sborsò 5 milioni di euro e lo lasciò in prestito al Salisburgo. Potrebbe rappresentare l’attaccante ideale per il Milan di Redbird. Nonostante abbia solo 20 anni, la giovane punta slovena ha già giocato 6 partite con due gol in Bundesliga, e due gare con una rete in Champions League. Due anni fa il Milan aveva incontrato gli agenti di Sesko nel tentativo di imbastire una trattativa, ma alla fine non se ne fece nulla.

Calciomercato Milan, idea Sesko per l’attacco

Sesko, ma non solo sul taccuino degli operatori di mercato del Milan. Resta nel mirino Jonathan David del Lilla, con contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e con la volontà di cambiare aria in estate, anche se la sua quotazione di mercato resta comunque alta, dato che allo stato attuale servono 40 milioni di euro, ma col passare dei mesi il Lilla potrebbe abbassare le pretese economiche con l’avvicinarsi della scadenza del contratto.

Altro nome gradito al Diavolo resta quello di Mehdi Taremi, centravanti iraniano in forza al Porto, il cui approdo potrebbe essere possibile solo a parametro zero. Il giocatore, intanto, potrebbe cambiare entourage in seguito ai problemi emersi la scorsa estate quando la trattativa con il Milan sembrava essere un passo dalla conclusione.