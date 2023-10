Tonali, ammissione che lo ‘inchioda’: squalifica pesante in arrivo

L’ammissione di Tonali nell’audizione alla Procura federale rischia di costargli una squalifica lunga: gli scenari

Continuano gli aggiornamenti sul caso scommesse, con la posizione di Sandro Tonali al vaglio della Procura federale dopo il patteggiamento già avvenuto per Nicolò Fagioli. Se il centrocampista della Juventus è stato fermato per sette mesi, per il giocatore del Newcastle lo stop potrebbe però essere molto più lungo.

Per l’ex Milan, il problema sarebbe l’aver ammesso di aver scommesso anche sulle gare dei rossoneri. Il ‘Corriere dello Sport’ ricostruisce i contenuti della sua deposizione, in cui il giocatore avrebbe chiarito di non aver mai scommesso per alterare il risultato. Ma di certo la cosa, se confermata, aumenterebbe la gravità della sua posizione.

La casistica dell’illecito sportivo potrebbe fargli rischiare addirittura quattro anni di squalifica, anche se per il momento non sembrerebbe che possa configurarsi uno scenario talmente grave. Con il patteggiamento, gli avvocati punterebbero a fargli ottenere una pena di un anno di stop, con cinque o sei mesi di ulteriore pena ‘riabilitativa’, come avvenuto con Fagioli.