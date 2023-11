Zilliacus-Inter, frenata in diretta: “Questa cosa mi spaventa”

Il noto imprenditore finlandese ha riattivato il suo interesse per l’acquisizione delle quote del club nerazzurro

Si sono riaccese improvvisamente le voci su un possibile acquisto dell’Inter da parte del noto imprenditore Thomas Zilliacus in seguito ad un nuovo annuncio rivolto ai tifosi nerazzurri. Qualora Steven Zhang aprisse ad una cessione del club, infatti, potrebbe nascere realmente una trattativa tra le parti.

Come confermato dallo stesso Zilliacus ai microfoni di TV Play, in caso di acquisizione della società l’obiettivo “sarebbe quello di lottare tutti gli anni per vincere scudetto e Champions League”, puntando su nomi di altissimo calibro come “Mbappe e Haaland”. Dell’uomo d’affari finlandese e delle sue intenzioni future si è discusso in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play anche con Fabrizio Biasin.

Il noto giornalista di fede nerazzurra, a tal proposito, ha sollevato qualche dubbio: “C’è un reale interesse da parte di Zilliacus e tanto entusiasmo. Prima di realizzare tutto quello che è nelle sue intenzioni, e che è bellissimo, come realizzare lo stadio e prendere Mbappè e Haaland, si deve passare dalla realtà. Non è tutto così semplice, si deve ragionare sul presente. Resto scettico, soprattutto quando ci sono centinaia di migliaia di tifosi nel mondo e per questo si possono fare tanti soldi. Mi ricorda quello che è accaduto al Milan…”.

Cessione Inter, Biasin scettico: “Entusiasmo sincero, ma mi spaventa”

Biasin, inoltre, ha aggiunto come l’entusiasmo percepito nelle parole di Zilliacus in realtà per certi versi lo spaventi.

Zilliacus, infatti, non ha escluso anche la possibilità di lavorare insieme a Steven Zhang nella costruzione della nuova Inter: “Non è una questione di vanità, sono aperto alla possibilità di lavorare con lui perché, da parte mia, non sarebbe una operazione di immagine. Amo il calcio e sono un tifoso dell’Inter. Non sono interessato ad altri club”. Questo, invece, il parere del giornalista: “Il suo entusiasmo è sincero, ma questo mi spaventa. L’idea di un nuovo investitore è sempre molto bella da ascoltare, ma a volte bisogna prima ragionare un po’ prima di lasciarsi andare a facili entusiasmi”.