Zilliacus raccoglie oltre 2 miliardi e annuncia: “Offerta per l’Inter”

Thomas Zilliacus non molla l’Inter. Nuovo annuncio sull’intenzione di acquistare il club nerazzurro, pronta l’offerta

Thomas Zilliacus-Inter, non è ancora finita. Nonostante la ferma volontà di Zhang di tenersi stretto il club nerazzurro, oggi il manager finlandese ha confermato la propria intenzione di acquistare i nerazzurri.

Zilliacus ha annunciato su Twitter: “Ho appena firmato un accordo con alcuni investitori che vogliono investire nella mia società XXI Century Capital per mettere insieme una somma di 2,5 miliardi di dollari (oltre 2,3 miliardi di euro, ndr). Faremo una nuova amichevole offerta per l’Inter usando parte di questi fondi”. L’uomo d’affari finlandese vuole l’Inter ed annuncia un’offerta imminente.

Questo il tweet di Zilliacus che anticipa l’esorbitante somma raccolta e l’offerta imminente per la società nerazzurra:

XXI Century Capital has signed agreements for 2.5 billion USD with investors who want to invest in the projects of XXICC. We will make an updated friendly offer for Inter Milan using part of the funds. #nerazzurri #intermilan #SerieA #xxicc pic.twitter.com/NRgNZ2n8pE

