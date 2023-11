Doppio colpo Inter da sogno, Zilliacus: “Con noi non impossibile”

L’imprenditore finlandese che vuole comprare il club nerazzurro ha parlato a Tv Play: “Io e Zhang non siamo così lontani”

È il Zilliacus-day. Stamane, su X, l’imprenditore finlandese ha annunciato di aver raccolto circa 2,5 miliardi di euro, con parte di questi soldi che vogliono essere investiti per acquistare l’Inter.

A ‘Tv Play, Zilliacus ha ribadito le intenzioni sue e della cordata messa in piedi: “Con me, ci sono investitori finanziari non coinvolti nel mondo del calcio che credono l’Inter possa diventare un club più grande di quello che è oggi. L’obiettivo sarebbe quello di lottare tutti gli anni per vincere scudetto e Champions League. Con noi Mbappe e Haaland non sarebbero sogni impossibili”.

“Credo di sapere quanto vuole la famiglia Zhang, e non siamo così lontani – ha sottolineato Zilliacus – Ci saranno gli advisor del gruppo finanziario che faranno la corretta valutazione. Vogliamo trasformare l’Inter nel più grande club al mondo”.

Zilliacus apre alla possibilità di entrare nell’Inter come socio di Zhang: “Sarei disponibile a lavorare insieme a lui. Non è una questione di vanità, sono aperto alla possibilità di lavorare con lui perché, da parte mia, non sarebbe una operazione di immagine. Amo il calcio e sono un tifoso dell’Inter. Non sono interessato ad altri club. Il calcio italiano ha la possibilità di diventare come la Premier League, che attualmente è su un altro livello, aumentando la ricchezza di tutte le squadre. In tal modo, il campionato sarebbe ancor più spettacolare”.

Stadio Inter, Zilliacus: “Mi piacerebbe restare a San Siro”

In conclusione e sempre a Tv Play, Zilliacus si è esposto anche sulla questione stadio. Le sue parole faranno senz’altro piacere al Sindaco di Milano Beppe Sala.

“Mi piacerebbe restare a San Siro, che è una istituzione. Sicuruamente vorrei renderlo più moderno, tuttavia nel caso non si potesse fare sarei pronto a costruire un nuovo stadio. Non importa se vicino al centro o più in periferia, però è necessario che sia un impianto funzionale”.