Settimane difficili per Osimhen: il retroscena sul suo contratto

Victor Osimhen ancora out per infortunio: ecco come sta veramente e qual è il suo umore in merito al rientro in campo.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è ancora indisponibile a causa di un infortunio subito in Nazionale. La lesione al bicipite femorale destro lo porterà a restare fuori per almeno altre due settimane. Non rientrerà prima della prossima sosta. Insomma, la data da cerchiare in rosso potrebbe essere quella della sfida all’Atalanta, il 25 novembre. Tutto dipenderà da come reagirà il suo corpo alle stimolazioni e agli esercizi in allenamento.

Intanto, il commissario tecnico della Nigeria è stato intervistato da TvPlay.it e ha rivelato come stesse il suo top player. La verità è che Victor ha trascorso delle settimane molto difficili e l’infortunio ha pesato tantissimo sul suo umore. Ma non è la sola ragione per cui il calciatore azzurro non sia contento.

Le voci sul rinnovo disturbano Osimhen: la confessione

L’allenatore della nazionale nigeriana ha raccontato ai microfoni del canale Twitch di TvPlay che Victor Osimhen “non è contento” a causa dell’infortunio subito. Nelle stagioni trascorse in Italia, per via di diversi traumi, lesioni muscolari e problemi fisici, ha saltato tantissime partite. Circa 40.

In particolare, Josè Peseiro ha ribadito che a pesare sull’umore del ragazzo ci sono stati tutti gli episodi che lo hanno visto protagonista assieme al Napoli: “Non sono state settimane semplici per lui, hanno pesato i rumors sul contratto, i temi di calciomercato e la questione del video di TikTok, soprattutto per un giocatore importante come Victor Osimhen”.

Ma ora che è fermo per infortunio, il centravanti del Napoli sta recuperando tutte le energie per poter sfoderare in campo le migliori qualità una volta che rientrerà a disposizione di mister Garcia. “So che ha una grande voglia di ritornare“, rivela il ct della Nigeria.

Chuckwueze, anche la panchina farà bene: parola del ct

Nel corso della diretta, Peseiro si è soffermato anche sulle condizioni di un’altra star nigeriana del nostro campionato: Samuel Chukwueze. L’esterno del Milan è rimasto out per infortunio per diversi giorni, ma a breve ritornerà a disposizione di mister Pioli.

Intanto, il ct della Nigeria conferma che non convocherà il ragazzo in vista dei prossimi impegni della Nazionale: “L’infortunio ha rallentato il suo adattamento al Milan. Lo sto chiamando spesso, cerco di incoraggiarlo – spiega Peseiro – Rimarrà in Italia a lavorare per evitare ogni tipo di rischi”. E in merito alle sue prestazioni poco convincenti al primo anno in Serie A, il commissario tecnico frena: “Ci vuole tempo. Chukwueze ha grande forza, ma deve adattarsi al calcio italiano e al Milan, una maglia pesante. Bisogna avere l’umiltà, la perseveranza, la coscienza che fa parte del percorso anche la panchina”.