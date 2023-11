Juve, Allegri ha scelto l’attaccante: la nuova scoperta di Giuntoli

Juventus, Massimiliano Allegri ha scelto il nuovo attaccante per rinforzare la rosa: è una nuova scoperta di Cristiano Giuntoli

Dopo la vittoria di misura per 1-0 sulla Fiorentina, la terza consecutiva con questo risultato, la Juventus prepara già la partita contro il Cagliari in programma nel prossimo weekend, avendo a disposizione un’intera settimana di lavoro senza impegni europei.

I bianconeri sono a due soli punti dall’Inter e sono intenzionati ad arrivare allo scontro diretto, previsto per dopo la sosta nazionali, con la stessa distanza attuale. Per farlo bisognerà battere i rossoblu reduci da 3 vittorie consecutive, mantenendo la speranza di un eventuale passo falso degli uomini di Inzaghi contro il Frosinone.

Pensieri di campo, ma dietro le quinte il club sta lavorando anche per rinforzare la rosa, sia per il mercato di gennaio, che per quello estivo. Il primo nome sulla lista è quello di Kalvin Phillips del Manchester City, come riportato anche su queste pagine, ma, recentemente, Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su un altro talento molto più giovane.

Juve, per l’attacco arriva il capocannoniere in Germania: il regalo di Giuntoli

Nelle ultime ore ha iniziato a farsi sempre più insistente l’interessamento della Juventus nei confronti del nuovo baby bomber in Germania. Parliamo di un classe 2006, attualmente in rosa con il Borussia Monchengladbach, che potrebbe presto viaggiare verso Torino, sponda bianconera.

Il suo nome è Winsley Boteli, 17enne svizzero con origini della Repubblica Democratica del Congo, che ha già realizzato 12 gol in 11 presenze con l’Under 19. Cresciuto nelle giovanili del Servette dal 2014 al 2022, lo scorso anno è passato in Germania con l’Under 17 del ‘Gladbach. In squadra è durato una sola stagione per poi essere promosso con i più grandi dopo 12 gol e 5 assist in 21 presenze.

Quest’anno ha già pareggiato i numeri della scorsa annata ed è finito sul taccuino di un dirigente esperto come Giuntoli. Il suo contratto è in vigore fino al 2025, ma la chiamata di un club come la Juventus potrebbe portarlo presto in Italia.

Per i bianconeri, che sognano così un’alternativa offensiva che possa presto ambientarsi al campionato italiano, c’è però l’accesa concorrenza dell’Everton. Il club inglese è piombato sul calciatore, che si è da poco affidato a Chris Mandiangu come agente.

L’interesse è vivo e la Juve dovrà accelerare i tempi se vorrà portare il giovane calciatore in squadra. A quel punto sarà la società a decidere se mandarlo in Next Gen o se puntarci immediatamente per la prima squadra, magari ancora con Max Allegri alla guida tecnica.