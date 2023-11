Il Liverpool mette paura a Inter e Juve: pronto il colpo a zero

Il club inglese, ma anche il Barcellona, insidiano le squadre italiane per il centrocampista: così può lasciare la Serie A

In estate ha rifiutato l’offerta faraonica proveniente dall’Arabia Saudita, per continuare a giocare in Serie A. Quel no lasciava pensare che ben presto sarebbe arrivata la firma sul rinnovo con il Napoli, ma così non è stato.

Piotr Zielinski a sette mesi dalla scadenza non ha ancora messo nero su bianco e il rischio che a fine stagione ci sia una separazione tra le parti si sta facendo sempre più concreto. Più passa il tempo, più il calciatore polacco si allontana dalla Campania.

Zielinski, che lo scorso 20 maggio ha compiuto 29 anni, è un’opportunità che in molti hanno voglia di cogliere. Il giocatore, che conosce bene il campionato italiano, d’altronde è una garanzia: da trequartista o da mezzala, negli ultimi anni, l’ex Empoli è stato un punto fermo per gli azzurri. In stagione ha già realizzato tre gol e tre assist. Lo scorso furono sette i centri e ben undici passaggi vincenti.

Napoli, tutti vogliono Zielinski: il punto della situazione

Come dicevamo, Zielinski è un’opportunità davvero per tutti: Inter e Juventus stanno così monitorando la situazione.

I nerazzurri, d’altronde, ci hanno abituati in questi anni a colpi del genere: da Onana ad Hakan Chalanoglu e Marcus Thuram, sono solo alcuni degli ultimi affari importanti a zero messi a segno da Beppe Marotta. Ci pensano, chiaramente, anche i bianconeri che devono risolvere il problema legato al centrocampista, dopo gli stop per Pogba e Fagioli.

Ma l’insidia maggiore per le due big del campionato italiano continua ad essere il Napoli: gli azzurri, infatti, sono la prima scelta di Zielinski. Serve l’offerta giusta per la fumata bianca. Il rischio, comunque, è che qualche top team straniero bussi alle porte dell’entourage del polacco, facendo saltare il banco. In Spagna, TodoFichajes, conferma l’interesse da parte del Barcellona, altra squadra sempre molto attenta ai parametri zero. Il portale scrive, inoltre, però, dell’interessamento di Liverpool e West Ham.