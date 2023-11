Rinnovo Zielinski, Meluso “avvisa” Inter e Juve

Il futuro di Zielinski è ancora incerto, ma un colpo di scena potrebbe far cambiare i piani del polacco

Piotr Zielinski ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, collezionando già tre gol e altrettanti assist tra campionato e Champions League. Sembra quindi che i cambiamenti in casa azzurra e l’incertezza sul futuro, vista la scadenza di contratto a Giugno 2024, incidano poco sulle prestazioni del 29enne.

Ed è proprio per questo che il centrocampista ha attirato l’attenzione di due grandi club di Serie A: l’Inter e la Juventus. Il profilo del calciatore polacco rappresenterebbe, tanto per Giuntoli quanto per Marotta, un’operazione importante. Oltre ad essere un possibile paramento zero, infatti, Zielinski ha dimostrato l’enorme valore del suo gioco e della sua presenza in campo, cose che arricchirebbero sia la rosa di Allegri che quella di Inzaghi. Quindi, a Torino e Milano sono pronti a presentare una vera e propria offerta per cui da Febbraio il calciatore sarebbe libero di firmare ma occhio al colpo di scena. I piani dei due club potrebbero saltare.

Tra Inter e Juve, c’è la volontà di Zielinski

In estate, Zielinski ha rifiutato un’importante offerta araba, decidendo di rimanere nel capoluogo campano insieme alla sua famiglia, nonostante dal Napoli non sia arrivata la richiesta di un prolungamento del contratto.

Ad oggi, la situazione non è cambiata: gli azzurri, impegnati a risolvere altri problemi, ancora non parlano del rinnovo del polacco. Ma Zielinski li aspetta. A conferma di questo, le parole del ds partenopeo Meluso che nel pre partita di Salernitana Napoli ha ribadito la forte volontà del centrocampista di rimanere e le due parti stanno lavorando proprio per renderlo possibile. Quindi, vista la volontà del giocatore e la posizione del club, Zielinski potrebbe continuare ad indossare la maglia azzurra anche la prossima stagione.