“Mossa di disturbo alla Juventus”: svelato il piano dell’Inter e di Marotta

L’Inter e Marotta come sempre molto attivi sul mercato, il club nerazzurro ha un piano preciso per disturbare la Juventus

Una delle chiavi dei rinnovati successi dell’Inter, dopo anni difficili, è senza dubbio la presenza nella dirigenza di una persona dalla professionalità e dalla competenza calcistica e manageriale eccellenti come Beppe Marotta. C’è la sua firma su molte delle operazioni più importanti e sulla costruzione di una squadra che con Conte e con Inzaghi ha ottenuto traguardi prestigiosi.

L’ad nerazzurro ha confermato quanto era stato in grado di fare alla Juventus e non è un caso che il suo nome venga fatto, per il futuro, per cariche di grande importanza a livello istituzionale nel calcio italiano. Nel frattempo, la sua regia continua a fare le fortune dell’Inter. E spesso e volentieri, sul mercato, Marotta incrocia le lame, da ex, proprio con la Juventus. Un intreccio che sarebbe dietro alcuni degli ultimi movimenti attribuiti alla società nerazzurra.

Inter su Zielinski, la verità sulle mosse di Marotta

Ultimamente, si sta parlando di una Inter interessata a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, colonna del Napoli, potrebbe lasciare gli azzurri a fine stagione, visto il suo contratto in scadenza a giugno. Si tratterebbe di un colpo a zero in pieno stile Marotta.

Ma i movimenti sul numero 20 dei partenopei sarebbero frutto di una strategia volta più che altro a disturbare la Juventus, altra squadra interessata a lui. Ne è convinto il giornalista Sandro Sabatini, che a ‘Radio Radio’ ha spiegato: “Secondo me sono voci che puntano a disturbare l’interesse della Juventus. L’Inter ha già un duo a centrocampo che non può vantare nemmeno il Real Madrid, con Barella e Frattesi“.