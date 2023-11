Esonero Pioli e panchina a Conte: la scelta che ribalta il Milan

Il Milan di Pioli non sta vivendo un momento semplice e la scelta di Conte potrebbe ribaltare completamente la panchina rossonera

Nell’ultimo turno di campionato, il Milan ha perso con l’Udinese in casa certificando un momento decisamente negativo; in Serie A, infatti, la squadra rossonera ha raccolto solamente un punto (in casa del Napoli) a fronte di due sconfitte. Rendimento che ha allontano i ragazzi di Pioli dal primo posto attualmente distante sei punti; serve un cambio di passo piuttosto deciso e serve il prima possibile per restare a contatto con l’Inter capolista. I nerazzurri hanno confermato, in casa dell’Atalanta, di essere una delle principali candidate alla vittoria finale.

Tornado al Milan è un momento, come detto, non facile e sotto le critiche è finito come prevedibile Pioli; il tecnico è considerato tra i principali responsabili della situazione rossonera e ora è chiamato a dare una risposta per far uscire la sua squadra da questo momento.

Non è la prima volta che l’allenatore si trova ad affrontare una situazione del genere e ha già dimostrato di avere le carte per superare le difficoltà. Nel frattempo, però, si pensa ad un sostituto e tramite un sondaggio fatto su Twitter la scelta numero uno resta quella di cambiare tecnico ed ingaggiare Conte. Opzione che ha fatto il 40.7% a dimostrazione di quanta fiducia venga data all’ex allenatore della Juventus considerato, molto probabilmente, come la persona adatta per cambiare il passo della squadra.

Pioli, futuro in dubbio: anche Abate-Ibra tra le possibili soluzioni

Al secondo posto di questo sondaggio, come possiamo vedere, troviamo la conferma di Pioli al 29.6%; percentuale importante e che certifica, nonostante le difficoltà, la fiducia intorno ad un tecnico capace, da quando siede sulla panchina del Milan, di conquistare uno scudetto e una semifinale di Champions League. Traguardi che, in ogni caso, non possono essere dimenticati.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Continua la crisi del #Milan. Cosa dovrebbero fare i rossoneri con #Pioli❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 6, 2023

In terza posizione, con il 22.2%, troviamo la soluzione Abate-Ibrahimovic con il secondo che tornerebbe (questa volta non da giocatore) per dare quella spinta emotiva per trascinare la squadra fuori da un periodo non semplice. Concludiamo con l’ultima posizione che ha ottenuto, solamente, il 7.4%; si tratta dell’ipotesi traghettatore esterno che non sembra ottenere il consenso dei tifosi rossoneri.

Il pensiero, dunque, è piuttosto netto: Conte è la prima ipotesi per cambiare passo ed uscire da una situazione difficile ma anche la permanenza di Pioli ha ottenuto una buona percentuale. Il presente, però, dice Champions League con la sfida al PSG da non sbagliare o la qualificazione agli ottavi di finale rischia di complicarsi.