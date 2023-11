Allarme Pavard, UFFICIALE: i tempi di recupero

L’Inter vive un ottimo momento dal punto di vista dei risultati ma deve fare i conti con gli infortuni. Il comunicato ufficiale su Pavard

Contro l’Atalanta in trasferta è arrivata la quinta vittoria in altrettante gare di Serie A lontano da San Siro per l’Inter che conferma uno straordinario stato di forma della compagine di Simone Inzaghi, che viaggia al primo posto in classifica.

Il pomeriggio in terra bergamasca ha però portato in dote anche una brutta notizia, ovvero l’infortunio di Benjamin Pavard che verrà sostituito da un calciatore di grande affidabilità ed esperienza come Darmian. Il difensore francese ex Bayern Monaco è quindi finito al tappeto durante la trasferta atalantina, costringendo Inzaghi al cambio forzato e con non poca apprensione.

Intanto direttamente dall’Inter, con una nota apparsa sul sito ufficiale del club, arrivano novità sulle condizioni del francese: “Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo”.

Uno stop complessivo che potrebbe quindi aggirarsi sulle 6/8 settimane con annesso 2023 praticamente terminato in anticipo.