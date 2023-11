Inizio in salita e biglietti gratis: svolta storica del club

Il club prova a riavvicinare i tifosi e per farlo regalerà i biglietti per le partite casalinghe: una strategia a dir poco rivoluzionaria

Nonostante i recenti risultati positivi, la società ha deciso di regalare i biglietti per le partite interne del club: una novità particolarmente apprezzata dai tifosi.

Ha del curioso e dell’innovativo la decisione dl Paris Fc, club parigino che milita nella seconda divisione francese. Dopo le prime tredici giornate di campionato, la compagine parigine ha appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione dopo la vittoria di ieri sul campo del Saint-Etienne grazie al gol di Gory, il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria in trasferta sul Dunkerque e il pareggio interno col Troyes.

Risultati a parte, la società di patron Pierre Ferracci (il quale detiene il 50% delle quote societarie del club) ha deciso di avvicinare i tifosi con una mossa a sorpresa: per tutta la stagione i biglietti per le partite casalinghe saranno totalmente gratuite. Una novità che riguarda non solo le partite di campionato di Ligue 2, ma anche per quanto concerne la compagine di calcio femminile che milita in massima serie, la D1Arkema. Il club fa sapere di volersi riconnettere “all’essenza popolare del calcio“.

Paris Fc, il club regala i biglietti per le partite interne: la novità

L’idea della dirigenza è di riempire lo storico impianto Charléty, casa di uno storico meeting di atletica. Non solo: al di là della volontà di aumentare la capienza dello Stade Charléty di Parigi, il club punta a “riconnettersi con l’essenza popolare del calcio” e ad “offrire uno spettacolo aperto a tutti”.

Chiaramente tutti i tifosi che in estate hanno sottoscritto l’abbonamento saranno rimborsati per intero. L’iniziativa scatterà a partire dal prossimo 11 novembre, quando il Paris Fc ospiterà il Bastia.

Senza ombra di dubbio, si tratta di una grande novità in Europa e anche nel mondo per una squadra di calcio professionistica. Era già accaduto in passato, ma solo per un numero limitato di partite, in Germania, su iniziativa del Fortuna Dusseldorf. E anche in Italia qualcuno ci ha provato, ovvero il Desenzano in Serie D.