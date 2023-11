Sconfitta e sfogo a fine partita: “Mi vergogno di essere qui”

Sconfitta nello scontro diretto e duro sfogo a fine partita: l’allenatore è una furia al termine dell’incontro perso

Una sconfitta pesante seguita da uno duro sfogo: l’allenatore si lascia andare a un duro sfogo in conferenza stampa dopo la sconfitta nello scontro diretto.

Settimana da dimenticare per l’Arsenal di Mikel Arteta: i Gunners sono reduci dalla sconfitta in Carabo Cup con il West Ham e ieri hanno incassato anche il primo ko in stagione in campionato perdendo di misura sul campo del Newcastle United nella sfida decisa al 64′ da Anthony Gordon, con un gol convalidato dopo ben quattro minuti di revisione al Var per due episodi distinti da chiarire.

Proprio questo aspetto ha fatto infuriare il tecnico dell’Arsenal: il Var doveva chiarire se la palla avesse abbia varcato o meno la linea laterale e segnalare un possibile intervento falloso in area di rigore ai danni di Gabriel Magalhães. Due episodi chiari, almeno secondo Mikel Arteta, secondo il quale era da annullare anche se le immagini mostrano chiaramente come la sfera non sia uscita e come sia evidente la spinta del difensore dell’Arsenal sull’attaccante del Newcastle.

Ma i tifosi hanno protestato anche per una presunta posizione di fuorigioco, ma anche qui il Var ha fugato ogni dubbio. Una decisione che ha fatto infuriare l’allenatore spagnolo, sfogatosi duramente nella conferenza stampa post partita.

Arsenal, lo sfogo di Arteta a fine partita

Nella conferenza stampa post partita, Arteta non ha usato giri di parole per commentare le scelte arbitrali parlando di “una vergogna” e di una situazione “imbarazzante”.

L’allenatore dell’Arsenal ha spiegato di sentirsi così, al pari dei suoi giocatori: “Non potete immaginare quanti messaggi abbiamo ricevuto, questa cosa non può andare avanti così, è imbarazzante. Mi dispiace ma è imbarazzante, mi sento male a vedere tutto questo”.

E ancora: “Dobbiamo parlare di come diavolo è stato convalidato questo gol. È incredibile. Mi sento imbarazzato, devo cercare di difendere il club e chiedere aiuto perché è una vergogna assoluta che questo gol venga assegnato”. Arteta ha sollevato dubbi in merito al livello della Premier League: “Vivo da 20 anni in Inghilterra e il livello è neanche lontanamente paragonabile a quello per descriverlo come il miglior campionato del mondo”.