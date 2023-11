“Non ha senso giocare”: Fiorentina-Juventus, riesplode la polemica

Fiorentina-Juventus stasera al ‘Franchi’ tra le polemiche dopo l’alluvione in toscana: il parere illustre sulla disputa della partita

Match attesissimo, quello di stasera, tra Fiorentina e Juventus, una delle sfide più sentite dell’intero campionato. Una gara però contornata, obbligatoriamente, da quanto accaduto in questi giorni in Toscana, con l’alluvione tra Firenze, Prato e Pistoia che ha causato numerose vittime e migliaia di sfollati.

Una calamità che aveva fatto chiedere alla Curva Fiesole, inascoltata, il rinvio della partita per concentrare le energie sulla gestione dell’emergenza. Il cuore pulsante del tifo viola ha già fatto sapere che diserterà la sfida. La polemica si riaccende poi con le dichiarazioni di Matteo Renzi, ex premier ed ex sindaco di Firenze, che ha postato un messaggio piuttosto duro su Twitter, prendendo le parti della tifoseria e contestando il comportamento delle istituzioni, che non hanno preso in considerazione il rinvio.

“Fiorentina Juventus per i tifosi Viola è LA partita attesa per un intero anno con coreografie speciali – scrive – Ma dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi? Non ha proprio senso, non è logico mandare centinaia di poliziotti, carabinieri, soccorritori allo stadio anziché nei territori in difficoltà intorno a Firenze. Chiedere il rinvio è una cosa semplice e doverosa: peccato che solo gli ultras lo abbiano capito e abbiano detto la cosa giusta mentre le istituzioni invece stiano facendo una cosa profondamente sbagliata. Grazie di cuore ai tifosi che si dimostrano più sensibili e umani dei gestori del sacro business del pallone”.