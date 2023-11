Decisione UFFICIALE, Juve e Milan perdono punti: la nuova classifica

Clamoroso colpo di scena in Serie A con la decisione di ritirare la squadra: la classifica cambia in maniera drastica

Una decisione clamorosa, destinata a cambiare le sorti di questo campionato ma anche il futuro del torneo tricolore.

Siamo nella Serie A femminile e il Pomigliano, compagine che occupa il penultimo posto in classifica con un punto conquistato in sei gare, ha annunciato la decisione di ritirarsi dal campionato. Con un lungo comunicato, la formazione campana ha annunciato l’addio alla Serie A e i motivi che stanno alla base della decisione.

Nella nota si fa riferimento ad un duplice aspetto. Il primo riguarda la lotta “contro avversari invisibili” con il riferimento fatto ad “una Divisione che da un lato pretende il rispetto delle tempistiche e delle modalità di versamento, mentre dall’altro non riesce a garantire una programmazione certa sulla gestione dei versamenti da effettuare” andando così ad incidere sulla programmazione della società.

L’altro aspetto riguarda, invece, le decisioni arbitrali avvenute nella gara contro la Sampdoria. Nel comunicato del Pomigliano si parla di “arbitro e quarto uomo” che “hanno gestito ed indirizzato l’esito della partita in favore delle liguri” con un “un atteggiamento monocolore” e un “calcio di rigore inventato”.

Serie A femminile, si ritira il Pomigliano: come cambia la classifica

Il Pomigliano annuncia quindi “il ritiro della squadra dal campionato con effetto immediato”, andando a cambiare radicalmente la classifica della Serie A.

Andando a leggere nelle Noif, infatti, si prevede che “qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica“. Quest’ultima quindi verrà stilata senza considerare i risultati maturati dalle compagini che hanno già incontrato la società rinunciataria o esclusa, in questo caso il Pomigliano.

Ad oggi, la formazione campana aveva disputato sei partite, raccogliendo appena un punto. Ecco quindi tre punti in meno in classifica per Roma, Juventus, Fiorentina, Milan e Sampdoria, mentre il Sassuolo si vede togliere un punto. Nessuna modifica per Inter, Como e Napoli, le tre compagini che non avevano ancora sfidato il Pomigliano.

In virtù di questa normativa, la classifica – in caso il Pomigliano portasse a compimento la decisione di ritirarsi – potrebbe cambiare in questo modo: Roma 12 punti, Juventus 12, Fiorentina 10, Inter 10, Como 10, Milan 4, Sampdoria 3, Sassuolo 0, Napoli 0

Nelle Noif però c’è anche una scappatoia a questo esito. Si fa, infatti, presente che c’è la possibilità di derogare alle disposizioni nel caso in cui il ritiro di una società “sia dovuto a causa di forza maggiore”, su richiesta della società stessa.