La squadra si ritira dal campionato dopo lo 0-1 su rigore: il comunicato ufficiale

La sconfitta odierna in Serie A ha portato alla clamorosa decisione con effetto immediato

Perdere in casa per 0-1 per un rigore discusso concesso a pochi minuti dalla fine non è mai una sensazione piacevole, ma dopo il triplice fischio, nessuno poteva ipotizzare una decisione così drastica da parte del club.

Nella serata di oggi, tramite un durissimo comunicato contro gli arbitri e la Federazione, il Pomigliano d’Arco ha deciso di ritirarsi con effetto immediato dal campionato di Serie A Femminile. Penultimo in classifica con un punto e reduce da cinque sconfitte consecutive, il club campano ha riunito d’urgenza il proprio CdA, che ha deciso di lasciare la competizione.

“Partita indirizzata dall’arbitro”: il duro comunicato del Pomigliano

“Combattere contro ogni tipo di avversario rende vana qualsiasi difesa. La società, al termine della gara odierna si è riunita con il suo CdA e alla presenza di tutti i soci, nel rispetto dei propri investimenti, nella nobiltà del progetto sportivo che da anni sta portando avanti, nella convinzione che i principi dello sport nel calcio femminile sono diventati vera utopia, dice basta. Lottare contro avversari invisibili diventa una lotta impari che ti toglie energie e la voglia di continuare”.

Nel mirino del comunicato sono finiti sia l’operato dell’arbitro, sia quello della federazione: “Una Divisione che da un lato pretende il rispetto delle tempistiche e delle modalità di versamento, mentre dall’altro non riesce a garantire una programmazione certa sulla gestione dei versamenti da effettuare. In aggiunta alla gestione arbitrale della gara con la Sampdoria dove arbitro e quarto uomo hanno gestito ed indirizzato l’esito della partita in favore delle liguri, attuando un atteggiamento monocolore dall’inizio alla fine della partita. Il calcio di rigore è inventato, come mostrato dalle immagini televisive, con la calciatrice ospite che non è stata minimamente toccata dal nostro difensore; una decisione che ha determinato il risultato finale. Per tutto questo e per altro comunicato direttamente alla Divisione Calcio Femminile, la società annuncia il ritiro della squadra dal campionato con effetto immediato“.