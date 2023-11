Salernitana-Napoli probabili formazioni: Dia sfida Raspadori, Simeome scalpita

Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli, match valido per la 11a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Dia sfida Raspadori. Torna Anguissa

Tempo di derby per il Napoli di Rudi Garcia impegnato nella trasferta contro la Salernitana. L’ultima volta che queste due squadre si sono incrociate, gli azzurri stavano per festeggiare la vittoria dello Scudetto, ma un gol di Dia rimandò i piani di 4 giorni.

Da quel 30 arile sono trascorsi poco meno di 7 mesi ma è cambiato tutto in casa Napoli, ora alle prese con un inizio di stagione deludente, che l’ha portato a -7 dall’Inter capolista dopo sole 10 giornate di campionato. Un divario che difficilmente potrà essere colmato.

Dall’altra parte ci sarà una Salernitana in cerca di punti salvezza dopo l’esonero di Paulo Sousa e l’arrivo di Filippo Inzaghi. I granata sono consapevole delle insidie che nasconde il derby campano, nel quale hanno collezionato solamente 1 punto in 4 precedenti dal ritorno in Serie A.

Salernitana-Napoli: le probabili formazioni della partita

Pochi dubbi per i padroni di casa che ritrovano Ochoa tra i pali, protetto dal rientrante Fazio e da Pirola, in vantaggio su Lovato. A centrocampo continuità a Bohinen, mentre è aperto il ballottaggio tra Candreva e Tchaouna, con il primo in vantaggio. In avanti Dia con Jovane Cabral.

Nel Napoli i principali grattacapi di Rudi Garcia sono in difesa, con il solito ballottaggio tra Olivera e Mario Rui (il portoghese è in vantaggio) e con Ostigard che insidia Juan Jesus nel ruolo da titolare al fianco di Rrahmani dopo l’espulsione di Natan contro il Milan. A centrocampo si dovrebbe rivedere dal primo minuto Anguissa, mentre avanti verrà confermato Raspadori a discapito di Simeone.

Di seguito le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia, Jovane. All: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Garcia

Salernitana-Napoli: dove vederla in tv

L’incontro tra Salernitana e Napoli valido per l’11a giornata di campionato ed in programma dalle 15.00, sarà trasmesso su DAZN. Per guardare la sfida basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV. Per chi possiede il doppio abbonamento DAZN-Sky, la partita sarà disponibile anche sul canale 214 di Sky.

Il calendario di Salernitana e Napoli

Dopo il derby, la Salernitana è attesa dalla sfida fuori casa con il Sassuolo, prima della sosta. Al rientro dagli impegni con le nazionali, i granata dovranno vedersela prima con la Lazio e poi con la Fiorentina. Un percorso non semplice per trovare punti salvezza.

Il Napoli, a caccia di punti per rientrare nelle prime 4, avrà anche l’impegno in Champions League contro l’Union Berlino infrasettimanalmente. In campionato sfiderà prima l’Empoli al Maradona nel lunch match e poi l’Atalanta a Bergamo dopo la sosta nazionali.