Doppio colpo a zero: Giuntoli beffa Inter e Milan

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Juventus prepara diversi colpi: concorrenza alle milanesi per due obiettivi

Nel mercato di gennaio, la Juventus proverà a colmare alcune lacune per essere ancora più competitiva in chiave scudetto. E parte la sfida a Inter e Milan per due obiettivi.

La Juventus è divisa tra presente e futuro. Il presente è quello di una squadra quadrata e solida, soprattutto in fase difensiva, con i bianconeri che tengono la porta inviolata da ormai cinque partite. Allo stesso tempo, i dirigenti bianconeri pensano a come alzare ulteriormente il tasso tecnico, magari con occasioni a parametro zero.

Diversi i nomi, in tal senso, nel mirino del direttore tecnico Cristiano Giuntoli e del direttore sportivo Giovanni Manna. A giugno Alex Sandro andrà in scadenza di contratto mentre Daniele Rugani dovrebbe rinnovare con la Juventus. Per sostituire il laterale brasiliano si seguono diversi profili, uno su tutti Tiago Djalò, portoghese classe 2000 di proprietà del Lilla, ma anche Lloyd Kelly del Bournemouth e Mario Hermoso dell’Atletico Madrid come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Calciomercato Juventus, caccia ai difensori a parametro zero

Il primo è un esterno destro capace di giocare anche a sinistra, gli altri due sono mancini naturali. Djalò è un giocatore seguito da tempo e attualmente è fermo ai box a causa dell’infortunio di marzo scorso ai legamenti del ginocchio.

L’ex Primavera del Milan piace anche a Inter e Barcellona, ma la Juventus resta vigile. Discorso simile per Kelly, oggetto di un recente blitz inglese del Milan anche se il giocatore ha estimatori anche nel Regno Unito, in particolar modo il Tottenham che potrebbe muoversi già a gennaio. Tante le difficoltà di cui tener conto.

Ecco perché non si abbandona anche la pista che porta a Hermoso dell’Atletico Madrid, mancino puro classe ’95 capace di giocare pure al centro della difesa, variabile che lo rende un vero e proprio jolly difensivo oltre a elemento di discrete qualità ed esperienza.