Marotta su Samardzic: “È un nome fatto. Colpani? Ottimi rapporti col Monza” | VIDEO CM.IT

A margine della 40esima edizione della ‘Sport Movies & Tv’ al Palazzo della Regione a Milano, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del momento della squadra allenata da Simone Inzaghi, toccando diversi argomenti relativi al momento nerazzurro, tra cui quello relativo al rinnovo di Lautaro Martinez.

“Per lui e per tanti giocatori stiamo affrontando delle trattative che portano a prolungare la loro vita con l’Inter” spiega l’ad Marotta che sottolinea: “Tutto nasce dal senso di appartenenza che hanno dimostrato questi ragazzi. È una cosa che ci lusinga e lo faremo con calma, la situazione non crea alcun problema”.

Inter, Marotta su Samardzic e Colpani

Nelle scorse ore si è tornati a parlare di Lazar Samardzic come possibile innesto per il centrocampo dell’Inter. A tal proposito Marotta ammette che “è stato fatto come nome” ma aggiungendo: “Siamo concentrati solo ed esclusivamente sul presente”. La porta, però, resta aperta: “Rappresenta qualcosa di futuro e non è di attualità al momento“.

Altro nome interessante in ottica Inter è quello di Colpani del Monza, club con cui i nerazzurri hanno “ottimi rapporti”. Proprio il Monza, secondo Marotta, in rosa ha “elementi validi e molto buoni sia per le squadre di club che per la nazionale”. Dunque, “se ci saranno cose concrete le svilupperemo più avanti” ha aggiunto il dirigente ex Juventus, tenendo aperta la porta anche ad una eventuale altra trattativa con il club brianzolo.

L’Inter si prepara alla sfida con l’Atalanta dopo la vittoria sulla Roma di Lukaku che per Marotta rappresenta “un capitolo chiuso. Non sentiamo aria pesante, sull’argomento abbiamo parlato a più riprese e fa parte del passato”. Infine, sulla situazione societaria, l’ad nerazzurro non ha alcun dubbio: “La famiglia Zhang ama l’Inter e l’Inter deve essere riconoscente. In questi anni ha profuso centinaia di milioni di euro di finanziamenti per la società”.