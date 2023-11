La Juve adesso trema: ostacolo Marotta per Samardzic

L’Inter non ha abbandonato la pista che porta a Lazar Samardzic: possibile duello di mercato con la Juventus per il talento in forza all’Udinese

Duello scudetto ma anche sul mercato per Inter e Juventus. I bianconeri sono al momento la prima antagonista dei vicecampioni d’Europa in campionato e puntano a rinforzarsi a centrocampo già a gennaio viste le squalifiche di Pogba e Fagioli.

In pole nei desideri di Giuntoli c’è Samardzic, gioiello dell’Udinese e a un passo in estate proprio dall’Inter. Il serbo aveva già effettuato le visite mediche ed era pronto a firmare, poi il caos con l’entourage del giocatore e la frattura che ha fatto saltare l’affare. Non definitivamente però perché, come scrive stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, Samardzic non è mai uscito dai radar nerazzurri e continua a intrigare Marotta e Ausilio oltre a Simone Inzaghi. Da capire se sia una semplice manovra di disturbo verso una rivale o un nuovo concreto interesse, ma in sostanza l’Inter potrebbe riallacciare i contatti per il classe 2002 dell’Udinese, specialmente se dovessero uscire Sensi o Klaassen da Appiano Gentile. Su Samardzic come detto spinge la Juve, che lo ha seguito anche nell’ultima gara di campionato in casa del Monza.

Calciomercato Inter, sfida totale alla Juventus: Derby d’Italia per Samardzic e Zielinski

Il Dt bianconero Giuntoli vorrebbe anticipare l’ingaggio del centrocampista nato a Berlino a gennaio e lavora a una formula in stile Inter: prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da 25-30 milioni di euro.

L’Udinese, considerando la difficile situazione di classifica, è intenzionata però a tenere botta a gennaio e vorrebbe tenere il suo diamante più pregiato almeno fino alla prossima estate. Le schermaglie tra Juve e Inter non si esauriscono comunque a Samardzic, considerando che alle due grandi rivali piace anche Colpani del Monza, rivelazione con l’undici di Palladino. Il Derby d’Italia inoltre si potrebbe accendere a giugno per Zielinski, se il ceco ovviamente non rinnoverà il contratto in scadenza con il Napoli. Giuntoli è pronto ad avventarsi sul suo pupillo, mentre sull’ex Udinese ed Empoli sta riflettendo anche Marotta, sempre molto attento alle opportunità a parametro zero.