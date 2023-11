“L’Inter non farà nulla a gennaio” la sentenza in diretta

Sentenza piuttosto definitiva sull’Inter e sul mercato di una società che, molto probabilmente, non interverrà a gennaio

L’Inter si prepara ad affrontare la sfida di campionato in casa dell’Atalanta; un match molto importante per le ambizioni dei nerazzurri. I ragazzi di Inzaghi arrivano a questo appuntamento dopo tre vittorie nelle ultime quattro partite e la voglia di mandare un altro segnale al campionato. La squadra farà affidamento, ovviamente, sulla coppia Lautaro Thuram che tante soddisfazioni sta regalando ai tifosi nerazzurri.

Uscire da Bergamo con una vittoria non sarà semplice considerando le qualità dei ragazzi di Gasperini che hanno, come obiettivo, quello di vincere per restare al quarto posto della classifica. Sul match tra Atalanta ed Inter ha voluto dire la sua Fabrizio Biasin; il giornalista di Libero ha voluto dire la sua a TvPlay. “Gara molto difficile, l’Atalanta in casa non ha ancora subito gol“.

Se andiamo a vedere lo score davanti ai propri tifosi, notiamo come i bergamaschi abbiano raccolto tre vittorie ed un pareggio con sette gol fatti e nessuno subito. L’Inter, però, ha le possibilità di far male all’Atalanta considerando anche il rendimento esterno dei ragazzi di Inzaghi: lontano da San Siro i nerazzurri hanno quattro vittorie su altrettante partite con dieci gol realizzati e nessuno subito. Anche da questi numeri si capisce come sarà un match ad altissima intensità.

Inter e il mercato: “Non farà nulla”

La rosa di Inzaghi è decisamente profonda ed ha numerose alternative da poter utilizzare a gara in corso. Nel calcio, però, ci si può sempre migliorare e a gennaio, con la sessione invernale di mercato, occhio a possibili movimenti in entrata. A tal proposito Fabrizio Biasin è stato piuttosto diretto andando a sottolineare: “L’Inter non farà nulla a gennaio” chiudendo anche le porte ad un possibile inserimento per Taremi considerando anche il ritorno di Arnautovic: “Tornerà a fare quello che sa fare“.

L’ex attaccante del Bologna è fermo da diverso tempo per infortunio ma è pronto a rientrare in gruppo per dare il suo contributo e permettere, considerando i numerosi impegni, a Lautaro e Thuram di rifiatare. Per quanto riguarda il mercato occhio anche alla situazione di Zielinski.

Il centrocampista del Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e come sottolineato da Biasin: “A parametro zero interessa a chiunque ma la sua priorità resta il Napoli“. Zielinski è un giocatore forte, perfetto per il centrocampo a tre ma in questo modo il pensiero del centrocampista è solo al presente e quindi ai partenopei. L’Inter, invece, ha come focus la partita contro l’Atalanta, snodo cruciale per la stagione nerazzurra.