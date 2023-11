Marotta prova lo ‘sgambetto’ alla Juventus, ma Giuntoli ha un alleato

L’Inter di Beppe Marotta potrebbe tornare sul profilo di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese seguito anche dalla Juventus di Giuntoli: le ultimissime notizie sul calciomercato di Serie A

Sta per ritornare il campionato italiano di Serie A. Nella giornata di domani, tre squadre impegnate in Champions League nei prossimi giorni avranno di fronte tre gare delicatissime. Il Napoli di Rudi Garcia verrà ospitato dalla Salernitana, mentre l’Inter di Simone Inzaghi, che occupa attualmente il primo posto in Serie A, giocherà in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta.

Infine tocca al Milan di Stefano Pioli ospitare l’Udinese. I friulani, in difficoltà in questo momento, possono però contare sul talento di Lazar Samardzic, centrocampista serbo classe 2002 che sta facendo benissimo. Nella scorsa estate di calciomercato, il baby fenomeno bianconero è stato vicinissimo a vestire i colori della Beneamata, ma poi, nonostante le visite mediche già effettuate, non se ne è fatto più nulla. Ora c’è la Juventus di Cristiano Giuntoli che sarebbe pronta a fare un tentativo per Samardzic in vista della prossima estate dei trasferimenti. La Vecchia Signora vede nel serbo un giocatore di assoluta qualità, ma attenzione al possibile ritorno di fiamma proprio dell’Inter di Beppe Marotta. Le ultimissime notizie sul calciomercato dell’Inter e della Juventus in Serie A

Marotta fa concorrenza alla Juventus, ma occhio all’Udinese

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha nel mirino Samardzic da tempo e, nonostante la vicenda della scorsa estate, sarebbe pronto a tornare all’assalto del calciatore serbo già per la finestra di calciomercato invernale. Una condizione che, però, non pare essere troppo gradita all’Udinese che vorrebbe contare su Samardzic fino al termine della stagione, soprattutto se i friulani dovessero continuare a restare impigliati nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Federico Balzaretti, dirigente dell’Udinese, ha parlato così del futuro del serbo un paio di giorni fa: “Lazar vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione”.

Un’eventualità che potrebbe favorire gli uomini mercato della Juventus che, il prossimo giugno, potrebbero tentare l’affondo decisivo per Samardzic battendo anche la concorrenza dei rivali di sempre dell’Inter di Beppe Marotta.