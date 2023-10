L’Inter blinda Thuram: il bomber francese ha già conquistato la Serie A

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi, è senza dubbio uno dei migliori giocatori del nostro campionato finora: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, in casa contro la Roma di Josè Mourinho, ha messo in campo una vera e propria prova di forza.

Tre punti pesantissimi nel primo scontro diretto contro Romelu Lukaku, centravanti approdato nella Capitale dopo il clamoroso tradimento dell’ultima estate di calciomercato che ha catalizzato l’attenzione di stampa e mass media. Se l’ex bomber del Manchester United fosse tornato in nerazzurro avrebbe trovato al suo fianco, oltre che il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, anche Marcus Thuram. L’attaccante francese infatti, arrivato a parametro zero, è uno dei colpi offensivi dell’estate della Beneamata nonché la vera e propria rivelazione di questo inizio di stagione interista. 4 gol e 5 assist forniti ai compagni, uno score da urlo per il figlio d’arte di Lilian che ha già conquistato il campionato italiano di Serie A tanto da diventare uno dei nomi più caldi per i top club europei anche in vista delle prossime finestre di calciomercato.

Marcus Thuram si è preso la Serie A e l’Inter vuole trattenerlo

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi, è arrivato a parametro zero in nerazzurro dopo essere andato in scadenza di contratto con il Gladbach, in Bundesliga. I nerazzurri hanno pagato appena 8 milioni di euro di commissioni per portare il figlio di Lilian a conquistare le folle del pubblico di San Siro, uno dei palcoscenici del calcio più severi ed esigenti di questo sport a livello mondiale.

Un rendimento che non passa inosservato neanche ai top club europei e l’Inter, per tutelarsi, ha già aggiornato la sua valutazione nei confronti del calciatore francese. I nerazzurri infatti stimano il cartellino di Thuram una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro. Questo per la durata del contratto, le prestazioni in campo, ma anche per l’enorme cultura calcistica mostrata da Thuram, in grado di adattarsi subito a qualsiasi scenario.