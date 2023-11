Juventus, blitz di Conte a Vinovo: il retroscena

Antonio Conte e la Juventus, un amore mai finito e che potrebbe tornare di grandissima attualità

Antonio Conte “torna” alla Juventus: non è passata inosservata la presenza del tecnico salentino nel centro sportivo della Vecchia Signora.

Non poteva passare inosservata la presenza di Antonio Conte al JTC di Vinovo, dove sono collocati gli uffici di Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, ovvero della figura che coordina il lavoro di Under 23 e vivaio. Inoltre, Conte e Calvo sono grandi amici. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la presenza di Conte a Vinovo sarebbe legata a un invito di Paolo Montero, allenatore della formazione Primavera, anch’egli grande amico di Conte e suo compagno di squadra alla Juventus a cavallo degli Anni Novanta e Duemila.

Dunque, nessun ritorno imminente per Conte alla Juventus il quale, però, nella recente intervista a Belve con Francesca Fagnani non ha nascosto il rimpianto legato all’addio alla Juventus consumatosi il 15 luglio del 2014. Una scelta di pancia, probabilmente eccessivamente frettolosa. Del resto l’ex commissario tecnico della Nazionale non ha mai nascosto il suo amore per i colori bianconeri. Un elemento importante, a cui si aggiunge il recente ‘no’ alla panchina del Napoli.

Juventus, Conte e quella visita a Vinovo: gli scenari

Proprio il recente rifiuto alla proposta di Aurelio De Laurentiis può rappresentare un elemento importante nell’ottica di un eventuale ritorno alla Juventus. Vive a Torino, frequenta Vinovo e attende la giusta chiamata per tornare ad allenare.

E chissà che quella chiamata non possa arrivare proprio dalla Juventus a fine stagione, quando anche Massimiliano Allegri dovrà decidere il suo futuro nonostante un altro anno e mezzo di contratto che lo lega al club bianconero.

Di tanto in tanto, infatti, il discorso relativo al futuro del tecnico toscano torna di grande attualità, inevitabilmente in base ai risultati che mai come quest’anno peseranno, soprattutto in campionato vista la mancata partecipazione alle coppe europee. Poi ci sarà tempo e modo per pensare al futuro, un futuro che per la Vecchia Signora potrebbe essere targato nuovamente Antonio Conte.