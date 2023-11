“Barcellona, Premier, Arabia e Inter”: Lautaro Martinez ha già deciso

Lautaro Martinez vive un momento fantastico con l’Inter e ha ricevuto proposte da tutto il mondo: la sua decisione

L’Inter continua a macinare gioco e soprattutto risultati. La partenza della squadra di Simone Inzaghi in questa stagione è stata decisamente buona, al netto di un paio di battute d’arresto tra campionato e coppa. Nulla di irreparabile, con i nerazzurri che attualmente sono primi sia in Serie A che nel girone di Champions, dove è a pari punti con la Real Sociedad. Ma con un vantaggio importante sulla terza.

Gli uomini principali stanno rendendo alla grande, anche se alcuni dei big non sono ancora completamente tirati a lucido, vedi Barella. Ma i vari Dumfries, Calhanoglu, Bastoni, Dimarco, lo stesso Pavard insieme alla coppia Lautaro Martinez e Thuram stanno sicuramente trascinando l’Inter. In particolare gli uomini di Inzaghi hanno di gran lunga l’attacco migliore del campionato con 25 gol in 10 partite grazie alla forma strepitosa della Thu-La. Il francese, arrivato a zero in estate anche se con commissioni molto alte. Al momento però lo sforzo sta ripagando, ultimo il gol decisivo contro la Roma. E poi c’è un Lautaro Martinez sempre più leader e ovviamente goleador. Il Toro è diventato capitano, punto di riferimento tecnico e carismatico, ma soprattutto capocannoniere con già 12 reti in 13 partite tra campionato e Champions. Numeri che lo hanno portato a essere giustamente osannato da tutti, tifosi ed esterni. A questo punto manca solo la ciliegina del rinnovo.

Biasin a Tv Play: “A Lautaro interessa il progetto, non i soldi dell’Arabia o del Barcellona”

Ai microfoni di Tv Play alcune settimane fa l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, aveva ammesso che le parti erano molto vicine e che la volontà era solo e soltanto una: continuare insieme. Nonostante le offerte arabe e non solo. Il giornalista Fabrizio Biasin ha aggiunto in queste ore: “L’agente di Lautaro Martinez ha ribadito che la volontà del calciatore è di voler restare a Milano. Dice sempre che non gli interessa quanto può guadagnare altrove, gli interessa il progetto ed in tal senso è contento di quello che sta mettendo su l’Inter. La speranza è che possa diventare il nuovo Zanetti, ma certezze non ce ne sono. Il mercato si fa con le cessioni e nella prossima sessione potrebbe partire qualcuno”.

Lautaro ha scelto di sposare questi colori, anche se qualche sirena è stata molto allettante: “Ha avuto proposte molto più importanti negli anni scorsi, dall’Arabia Saudita, dal Barcellona e dalla Premier League. Se fosse solo incentrato sui soldi, sarebbe già andato via – racconta ancora Biasin a Tv Play -. Si può dare un ingaggio importante ad un giocatore a patto che si abbassino i costi altrove. Credo che Lautaro si possa accontentare, per così dire, di circa 8 milioni più bonus, con la consapevolezza di essere in un posto in cui si può lottare per vincere”. Su Colpani: “Mi piace tantissimo, anche se forse gli manca un po’ di qualità e non è molto adatto al sistema di gioco dell’Inter”. A gennaio sarà un mercato comunque di sfoltimento, dice Biasin: “Il prossimo mercato sarà ancora a costo zero, quindi da qualche parte i soldi devono uscire”. Infine su Zielinski: “A parametro zero sarebbe un super calciatore. Credo che Inter e Juventus si siano già mosse. Lui continuerebbe ancora a Napoli, ma bisogna passare per De Laurentiis”.