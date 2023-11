Torino contestato, Kaio Jorge e Reinier lanciano il Frosinone

Il Torino perde contro il Frosinone trascinato da Kaio Jorge e Reinier; i granata escono dalla Coppa Italia e vengono contestati

Serata di Coppa l’Italia; dopo il match tra Sassuolo e Spezia, con il successo dei neroverdi ai calci di rigore, era il turno di Torino Frosinone. Match molto interessanti tra due squadre reduci da risultati ben diversi; i granata arrivavano a questo appuntamento dopo la vittoria contro il Lecce che aveva restituito fiducia ai ragazzi di Juric. Discorso completamente diverso per gli uomini di Di Francesco alla ricerca di un pronto riscatto dopo il clamoroso quattro a tre subito, in rimonta, contro il Cagliari.

Una partita dunque fondamentale per entrambe le squadre con la prospettiva di affrontare, agli ottavi di finale, i campioni d’Italia del Napoli. Prospettiva sicuramente molto interessante per due squadre che vogliono essere protagoniste in stagione nonostante abbiano iniziato in modo completamente diverso. Fin da subito le due squadre hanno provato ad imporre il loro gioco con il Frosinone che è stato bravo a passare in vantaggio, dopo appena cinque minuti, grazie al gol di Ibrahimovic. Una rete importante e che certifica le soluzioni a disposizione di Di Francesco per andare ad affrontare la stagione.

Il Torino, però, non è rimasto a guardare trovando la rete del pareggio con Zima alla mezz’ora. Nella ripresa ci sono stati diversi cambi con i granata che hanno provato a trovare la via della rete ma non sono riusciti a passare in vantaggio. Il match è così arrivato ai supplementari dove la scena è stata presa dal Frosinone.

Frosinone, vittoria e Napoli agli ottavi: decide Reinier

Nel finale di secondo tempo i granata hanno messo in campo Pellegri ma l’attaccante è durato poco a causa di un nuovo infortunio; notizia difficile da mandare giù anche se la vera botta è arrivata pochi minuti dopo con il gol di Reinier dopo un bellissimo assist di Kaio Jorge con l’attaccante, in prestito dalla Juventus, che ha dimostrato tutte le sue qualità.

Torino anche sfortunato con la traversa colpita da Karamoh che avrebbe potuto cambiare il corso del match. Non sono stati momenti facili per i granata fortemente contestati dal pubblico con cori piuttosto chiari come “a lavorare, andate a lavorare” “ci avete rotto il ca..o”.

Situazione decisamente complicata per una squadra che, nonostante la vittoria in casa del Lecce, non riesce ad uscire dal momento negativo. Per il Frosinone, invece, riscatto immediato e ora, agli ottavi della Coppa Italia, ci sarà l’ostacolo Napoli. Avversario proibitivo ma i ragazzi di Di Francesco stanno mostrando di potersela giocare con tutti.