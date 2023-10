Tutti pazzi per Gundumsson: il retroscena che fa esultare i tifosi del Genoa

Gudmundsson è uno dei giocatori più importanti per il Genoa; non tutti conoscono un retroscena nella scorsa sessione estiva di mercato

Nell’ultima giornata di Serie A, il Genoa ha battuto uno a zero la Salernitana in un match fondamentale per la salvezza; il successo, proprio in ottica permanenza nel massimo campionato italiano, è ancora più importante. I rossoblù hanno avuto la meglio grazie al gol, nel corso del primo tempo, di Gudmundsson; rete molto bella da parte di un giocatore che ha dimostrato tutte le sue qualità e la pericolosità tra le linee.

Il classe 1997 è uno dei calciatori più importanti del Genoa e con le sue qualità può essere determinante nel trascinare la squadra verso il raggiungimento dell’obiettivo, la salvezza. Fino a questo momento il giocatore ha realizzato quattro gol (cinque tra tutte le competizioni) ma soprattutto ha fornito sempre ottime prestazioni; la sua capacità di agire tra le linee è un punto di forza per i rossoblù. Gilardino no può fare a meno di Gudmundsson e delle sue qualità se vuole ottenere, senza troppi patemi d’animo, la permanenza in Serie A.

Le prestazione del classe 1997 non sono, ovviamente, passate inosservate con diverse squadre interessate ad un giocatore di grande talento. E possibile immaginare che, nella prossima sessione estiva di mercato, Gudmundsson possa essere al centro di una vera e propria asta di mercato con diverse big interessate al ragazzo. Il fantasista del Genoa, però, già la scorsa estate ha compiuto un gesto d’amore nei confronti dei propri tifosi.

Gudmundsson e i rifiuti della scorsa estate: lo volevano tutti

Uno dei giocatori più importanti del Genoa nella stagione che ha portato i rossoblù in Serie A è stato, senza ombra di dubbio, Gudmundsson che ha realizzato (l’anno scorso) undici gol e cinque assist in campionato. Rendimento importante da parte del classe 1997 e, proprio le sue prestazioni, gli hanno permesso di finire al centro di diverse voci di mercato.

Nella scorsa sessione estiva di mercato, infatti, il giocatore ha ricevuto diverse offerte per lasciare il Genoa; su Gudmundsson, infatti, era forte l’interesse di Fiorentina, Bologna e Sassuolo anche se il sondaggio più importante è stato, senza ombra di dubbio, quello del Napoli campione d’Italia in carica. La società rossoblù, però, è stata brava a resistere (complice anche la voglia del giocatore) tenendosi stretta un giocatore di grande talento.

Proprio la voglia di Gudmundsson di restare a Genoa è stato un gesto sicuramente apprezzati dalla tifoseria rossoblù; ora l’obiettivo del fantasista è quello di trascinare la squadra alla salvezza per poi decidere, nella prossima sessione estiva di mercato, il proprio futuro.