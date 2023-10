Gudmundsson fa gioire Gilardino: Inzaghi resta a secco di vittorie

L’anticipo della decima giornata di Serie A finisce 1-0 per il Genoa: decide il gol di Gudmundsson

Basta un gol di Gudmundsson al Genoa per superare la Salernitana nel match d’esordio della decima giornata di Serie A.

I padroni di casa partono fortissimo, con Ochoa superlativo su Dragusin al 2′. L’azione successiva Badelj colpisce il palo di testa da calcio d’angolo. Palo che nega a Retegui la gioia del gol: dopo il gran sinistro che sbatte sul montante, l’italo-argentino accusa un problema al ginocchio sinistro che lo costringe al forfait durante l’intervallo. Al 35′ Gudmundsson la sblocca con un gran tiro nell’angolino su cui Ochoa non può far nulla. Il portiere messicano è poi super su Sabelli a sigillare il risultato.

Genoa-Salernitana 1-0: Gudmundsson decide il match

Nella ripresa il Genoa cala e cresce la Salernitana. I padroni di casa cessano di essere pericolosi davanti e gli ospiti sfiorano il pari.

Il colpo di testa di Mazzocchi su cross di Sambia va a sbattere sulla traversa e sulla respinta Dia non riesce a ribadire in rete. L’attaccante era comunque in posizione irregolare. Regolarissima invece la sua posizione in pieno recupero, ma da posizione favorevolissima il senegalese mette clamorosamente fuori un invitante cross dalla destra. Il Genoa conquista quindi tre punti preziosissimi dopo due sconfitte consecutive. Gilardino può quindi sorridere, al contrario di Pippo Inzaghi, che dopo il pari al debutto contro il Cagliari non riesce a trovare la prima vittoria alla guida dei campani.

Genoa-Salernitana 1-0

Marcatori: Gudmundsson 35′

CLASSIFICA:

Inter 22 punti; Milan 21; Juventus 20; Napoli e Fiorentina 17; Atalanta 16; Roma e Bologna 14; Lazio e Lecce 13; Monza e Frosinone 12; Genoa* 11; Sassuolo 10; Torino 9; Verona 8; Empoli 7; Udinese 6; Salernitana* 4; Cagliari 3.

*una partita in più