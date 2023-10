Infortunio al ginocchio, il bomber lascia il campo

Bomber ko dopo 45 minuti: infortunio al ginocchio sinistro, a rischio le prossime gare

Tornato a disposizione dopo due gare, Mateo Retegui è stato impiegato soltanto per 45 minuti nel match di Marassi tra il Genoa e la Salernitana.

L’italo-argentino, out nelle scorse giornate per un problema al ginocchio, è stato costretto anticipatamente ad uscire per un guaio legato al ginocchio sinistro. L’attaccante è stato sostituito all’intervallo da Ekuban e ha visto il resto della gara in panchina, dove è arrivato zoppicando, indossando tra l’altro una vistosa fasciatura sul ginocchio sinistro.

Una notizia certamente preoccupante per Alberto Gilardino che rischia di perdere uno dei suoi uomini migliori in vista di quelli che saranno i prossimi impegni. Il Genoa è atteso da una serie di scontri diretti contro Cagliari, Verona, Frosinone ed Empoli. Il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti, dopodiché è atteso con ansia un riscontro dal popolo rossoblù per capire l’entità dell’infortunio.