Gudmundsson entra nella storia? Milan, Roma o Premier: pronto ad infrangere il record

Gudmundsson sta disputando una stagione decisamente importante e potrebbe battere un record dal punto di vista economico

Il campionato del Genoa è iniziato in maniera, tutto sommato, positiva; dopo sette giornate, i ragazzi di Gilardino hanno conquistato otto punti e la maggior parte sono arrivati contro le grandi del campionato dal momento che Retegui e compagni hanno battuto Lazio e Roma (biancocelesti all’Olimpico) pareggiando con il Napoli dopo essere stati avanti per due reti a zero.

L’impressione, dopo questo primo scorcio di stagione, è che affrontare il Genoa al Ferraris non sarà per nulla semplice considerando anche l’ambiente e la spinta di un pubblico che può rappresentare il classico dodicesimo uomo. Uno dei grandi protagonisti all’interno della rosa di Gilardino è, senza ombra di dubbio, Gudmundsson; il classe 1997 ha messo a segno, fino a questo momento, tre gol aprendo le danze nella meravigliosa serata contro la Roma e realizzando una doppietta in casa dell’Udinese.

Giocatore di grandissima qualità che va a coprire il ruolo di seconda punta alle spalle di Retegui. Abile nell’uno contro uno, nel saltare l’uomo e nell’andare a creare la superiorità numerica, sta dimostrando di poter essere determinante all’interno della stagione del Genoa. L’obiettivo principale del club è, senza ombra di dubbio, la salvezza e con un giocatore come Gudmundsson la missione è decisamente possibile; le prestazioni del classe 1997 non sono passate inosservate e ora il talento rischia di battere un record dal punto di vista del mercato.

Gudmundsson tra Italia e Premier: può battere un record di mercato

Come detto, le prestazioni del giocatore hanno accesso l’interesse di diversi club; uno di questi sembra essere la Roma che ha subito sulla propria pelle le qualità di Gudmundsson nella serata in cui i giallorossi sono stati travolti per quattro a uno. In Serie A occhio anche al Milan, prossimo avversario proprio del Genoa; una sorta di prova del nove per dimostrare le proprie qualità.

Il ragazzo, però, sembra piacere anche in Premier League; al momento siamo sul piano del semplice interesse ma se Gudmundsson dovesse continuare con queste prestazioni è possibile che possa partire una vera e propria asta di mercato.

A quel punto il classe 1997 rischierebbe di battere un record economico di un certo livello; il giocatore islandese più pagato al mondo è Gylfi Sigurdsson che, nel 2017, passa dallo Swansea all’Everton per cinquanta milioni di euro. Una cifra che Gudmundsson potrebbe superare; al momento vale tra i quindici e i venti milioni di euro ma il prezzo rischia di salire qualora il giocatore continuasse ad essere decisivo come nel primo scorcio di stagione.