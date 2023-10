Gudmundsson mania, ma la Serie A rischia di perderlo

In Serie A è scoppiata la Gudmundsson mania, con tutte le big che osservano il gioiellino del Genoa: anche la Premier in pressing

La nuova sensazione in Serie A è Albert Gudmundsson, che è già a 3 reti in campionato e con i suoi dribbling ha conquistato i tifosi e gli appassionati da tutta Italia. Anche sul mercato, poi, l’interesse si fa sempre più concreto.

L’islandese è uno dei giocatori più determinanti di questo avvio di stagione e il Genoa è consapevole di avere tra le mani un autentico gioiellino. Anche perché nel calcio moderno o giocatori in grado di dribblare e di un simile cambio di passo sono merce rara, oltre che ricercatissima sul mercato. L’amministratore delegato genoano Blasquez ha dichiarato: “Non abbiamo ancora ricevuto nessuna offerta in vista di gennaio”, ma l’interesse di molte squadre è ormai innegabile. Il grande rischio per le big di Serie A, tuttavia, è quello di vedere spiccare il volo verso la Premier League.

Tutte le big su Gudmundsson: il grande rischio è la Premier League

Per il Genoa non sarà semplice trattenere Albert Gudmundsson nel mercato di gennaio e, soprattutto, in estate. Ormai sono troppi grandi club che seguono con crescente attenzione quello che sta succedendo intorno all’islandese.

La volontà del club ligure è quella di trattenerlo per tutta la stagione, così da raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati e anche per incrementarne il valore. Oltre alle grandi di Serie A, con Juventus, Milan, Napoli e Inter tra i club che continuano ad osservarlo, su Gudmundsson si sono accesi i riflettori della Premier League.

Quando i club inglesi si interessano ad un giocatore, il rischio è sempre quello che si presentino con un’offerta irrinunciabile. A quel punto, il Genoa potrebbe anche incassare una grande cifra e salutare l’islandese già nel mercato invernale. La corsa a Gudmundsson si fa sempre più complicata: non solo è difficile raggiungerlo in campo, con gli avversari che faticano a stargli dietro, ma anche sul mercato viaggia sempre più veloce l’islandese. La Premier League lo anela.